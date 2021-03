Jako rozpadlá stará bačkora: Petra Černocká trpí kvůli počasí

Vládní opatření proti šíření koronaviru s nimi související uzavření divadel si začínají vybírat svou daň i na životě herečky a zpěvačky Petry Černocké. Nejen že jí chybí kontakt s publikem, ale v krutých mrazech, které Česko sužují, se nemůže věnovat ani oblíbenému sportu. Přesto se snaží neztrácet dobrou náladu. Čím vyplňuje nadbytek volného času?

Byla zvyklá chodit na procházky, cvičila, v poslední době však pociťuje, jak se jejího těla zmocňuje lenost. Herečka a zpěvačka Petra Černocká přiznala, že se již nemůže dočkat příznivějších venkovních teplot, které jí umožní zase vyrazit do přírody. Stejně tak čeká na chvíli, kdy se postaví před publikum.

Už to bude rok

Když se začala v březnu 2020 zavádět nejrůznější opatření proti šíření koronaviru, málokdo čekal, že jejich nařízení bude trvat takovou dobu. Lidé se musí vypořádávat s uzavřením divadel, kin, obchodů i služeb, mnoho z nich přišlo o zaměstnání a na nedostatek pracovních příležitostí si stěžují i herci a zpěváci. „Byla jsem zvyklá se v divadle Studio DVA normálně pohybovat po jevišti a zpívat před diváky, kteří tady teď nejsou,” nechala se slyšet pro server super.cz Petra Černocká.

„Mám pocit, že jsme naposledy zpívala loni v březnu tady v divadle a pak jsem občas zpívala s Bokomarou, jinak mám svého vlastního kytaristu. Když se rozšoupnu, tak můžu i s kapelou, to jsme měli asi tři vystoupení, což mě docela překvapilo. Ale jinak skoro rok nezpívám,” povzdechla si představitelka čarodějnice Saxany.

Z nudy ji vytrhl nový člen rodiny

Lidé si našli spoustu činností, které jim pomáhají překonávat přebytek volného času. Nejčastěji jde například o vaření, pečení, čtení knih, vzdělávání nebo cvičení. „Cítím občanskou povinnost zůstávat stále ve formě a dělat na lidi dojem, že není tak zle,” nechala se slyšet Černocká, avšak doplnila, že ne vždy to jde úplně podle plánu.

„Ráno sedím a říkám si, co budu dělat po snídani, a přemýšlím, jestli si mám jít zase lehnout. Mám takové dekadentní nápady. Naštěstí mám nového malého psa a ten mi to zatrhne, chce ven, nažrat, ale jinak je to stále stejné. Já strašně potřebuji vidět člověka,” dodala ještě.

Jako rozpadlá stará bačkora

Za příznivějších venkovních teplot si herečka ráda užívala dlouhé procházky, které jí pomáhaly udržovat se ve formě. Panující mrazy ji však připravily i o tuto činnost. „V jarní vlně mě bavilo chodit na procházky i na hodinu ostrou chůzí, teď už jsem jako rozpadlá stará bačkora, která když se má ohnout, tak div, že se nezlomí. Ta kondice jde do háje, já byla zvyklá dvakrát týdně cvičit, čekám, až se trochu oteplí, přece v tom mrazu tam nebudu běhat,” nechala se ještě herečka slyšet, která zároveň uvedla, že chybějící pohyb se snaží nahrazovat kreativní činností, konkrétně malováním.