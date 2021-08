Lékaři říkali, že jen tak neotěhotní: Petra Hřebíčková teď porodila třetí dítě

Zdroj: Profimedia

Herečka Petra Hřebíčková se stala trojnásobnou maminkou a raduje se ze svého třetího potomka. Před lety si přitom od gynekoložky vyslechla nepříznivou zprávu, která by jistě kteroukoliv mladou ženu zarazila. Hřebíčková si však k srdci nebrala poznatky lékařů a cestu k miminku hledala přes šamana!

Tajila těhotenství i samotný porod. Oblíbená herečka Petra Hřebíčková veřejnosti odtajnila své těhotenství až během květnové návštěvy show 7 pádů Honzy Dědka, více se však ke svému stavu nevyjadřovala. To, že přivedla své třetí dítě na svět, se pak podle Blesku provalilo ve chvíli, kdy chyběla na filmovém festivalu v Karlových Varech při prezentaci snímku Zbožňovaný.

Šanci na početí měla dle lékařů malou

Přestože se Petra Hřebíčková stalo již trojnásobnou maminkou, měla dříve strach, zda se vůbec nějakého potomka někdy dočká. „V patnácti mi jedna paní gynekoložka řekla, že budu mít problém otěhotnět. To je skvělý, to si nesete. A potom chcete otěhotnět, ale nechcete brát žádné prášky,” popisovala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka cestu za vytouženým miminkem, na které ji doprovázel šaman, jehož poprosila o radu.

„A on mi řekl, že to dítě prostě musím pustit, že už tam čeká, že už nade mnou létá a že to je kluk. A já jsem si říkala, že už přece dávno děti chci. Ale pak jsem přemýšlela, jestli jsem skutečně schopná vše opustit, jako sovu práci, svůj režim. A pak jsem si konečně řekla, že ano, a bylo to hned,” prozradila ještě, jak ji pro někoho možná nepochopitelné věc pomohla.

Chlapeček, nebo holčička

Patra Hřebíčková je maminkou dvou chlapců a jak uvedl Blesk, do třetice se dočkala holčičky. Otcem dětí je její dlouholetý partner Matěj Dadák, který je rovněž hercem. Oba jsou spolu nesmírně šťastní, o čemž svědčí i krásná slova, která v jednom z rozhovorů pro Novinky Dadák na svou lásku pěl.

Nazval ji skvělou herečkou, úžasnou ženou a milující matkou jejich synů. „Vždycky jsem zvědavý na její reakce, jak na moje hraní, tak na psaní a vlastně, chtě nechtě, i na moje chování,” prohlásil Dadák, který se teď jistě raduje z novorozené holčičky.

Petra Hřebíčková se stala trojnásobnou matkou: