Hřebíčková a Dadák se navzájem dlouho přehlíželi, jedna noc pak všechno změnila

Petra Hřebíčková a Matěj Dadák

Herečka Petra Hřebíčková a její partner Matěj Dadák tvoří pár už pořádnou řádku let. V současné době spolu vychovávají tři krásné děti a žijí ten nejšťastnější život, trvalo ovšem dlouho, než si k sobě zamilovaná dvojice našla cestu. Dali se totiž dohromady vlastně až patnáct let poté, co se poprvé setkali.