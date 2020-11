Petra Hřebíčková: Z role do role a opět v posteli s jiným mužem!

Petra Hřebíčková rozhodně nezahálí. Herečka je nejen dvojnásobnou matkou, se svým partnerem Matějem Dadákem má čtyřletého Šimona a dvouletého Mikuláše, ale zvládá i náročný pracovní program.

Když je zrovna na natáčení, o děti se stará jejich otec Dadák a dvojice prý rozhodně nechce do budoucna syny brát do práce! "Produkce se mě na to ptala, ale s přítelem jsme se rozhodli, že jim tohle nechceme dělat. Víme, co to obnáší, a není to vůbec legrace. Častokrát se potřebuji soustředit na svou roli. Nastaly situace, kdy jsem své filmové dítě odložila a ono tam bylo se svou maminkou. Mohla jsem hrát jiný obraz a nebyla nervózní, že moje dítě je někde s chůvou," vysvětlila nedávno deníku Super.cz.

I přes náročnou péči o syny zvládla Hřebíčková natočit za poslední rok několik celovečerních filmů!