Petra Janů udělala po zkažené plastice zásadní rozhodnutí, jedné věci se vyhne

Zdroj: Profimedia

Populární zpěvačce Petře Janů se stala věc, které se bojí každá žena. Chtěla se nechat zkrášlit v obličeji, ale zákrok se nepovedl. Dostat svůj vzhled do původní podoby se snaží už od roku 2018. Zpackaný zákrok má na svědomí reakce na látku Metacrill.

Nepovedený zákrok byl pro Janů nepříjemný i díky tomu, že se stal na klinice její velké kamarádky. Podle všeho přátelství mezi nimi skončilo. Zpěvačka se s lékařkou už nenavštěvuje na chalupě a nejezdí na společné dovolené. Petra se po zpackaném zákroku rozhodla, že už si nikdy žádnou látku do obličeje píchnout nenechá.

Nový způsob zkrášlování

Janů si našla novou kliniku, kde se o ni starají a snaží se její obličej vrátit do původní podoby. Všechny zákroky jsou ovšem neinvazivní. To, proč tehdy na vpíchnutí látky Metacrill zareagovalo její tělo tak, jak zareagovalo, není doposud jasné. Nyní je pro ni ovšem vzhled velmi důležitý. Chystá se na svůj velký narozeninový koncert v Lucerně. Oslaví své sedmdesáté narozeniny a padesát let na scéně. Mimo vylepšení obličeje plánuje ještě zhubnout, trápí ji kilogramy, které nabrala v období pandemie.

Zákroky se netají

Půvabná zpěvačka se nikdy estetickými zákroky netajila. „Mám upravená víčka a prsa. Nevím, proč bych to neřekla, nechápu ty tajnosti, které s tím některé dámy dělají. Když nejsem spokojená, řeším to,“ prozradila už v minulosti pro Aha!. K perfektnímu vzhledu jí ovšem nepomohly jen estetické zákroky, stojí za tím hlavně tvrdá disciplína. "Po předcích mám naopak sklony ke slovanským tvarům, a proto taky od svých třiceti let držím diety a od čtyřicítky si poměrně tvrdě ordinuju zdravý životní styl. Přes dvacet let chodím s trenérkou do posilovny a nějakou dobu cvičím pilates. Od roku 92 taky nejím uzeniny a červené maso. A víte co? Cítím se líp. Proto to taky dělám - kvůli svému pocitu, abych se cítila dobře," řekla v rozhovoru pro Idnes.