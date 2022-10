Je těhotná? Kvitová by mohla následovat kolegyně z branže, příkladem je Strýcová

Zdroj: Profimedia

Tenistka Petra Kvitová se těší na veselku. Její trenér a zároveň životní partner Jiří Vaněk ji nedávno romanticky požádal o ruku. Pro půvabnou blondýnku to bude první svatba, tak se dají očekávat velké přípravy.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka nyní září na turnaji v New Yorku. Petra smetla hned v prvním zápase nekompromisně svou soupeřku. Štěstí jí možná přinesl i zásnubní prsten, se kterým od zásnub hraje.

Prsten nesundá

Z vyslovení Vaňka byla Petra překvapená, jak prozradila pro Blesk. „Překvapil mě, ale s odpovědí jsem neváhala, dodala. Není se tak čemu divit, že si prsten od zásnub nesundala ještě z ruky. „Nosím ho furt. Dokonce s ním i hraju,“ přiznává s nadšením. I když má tenisovou sezónu v plném proudu, myšlenkám na svatbu se nedokáže ubránit. „Svatbu bychom chtěli do roka,“ prozradila. „Asi jako každá holka už se těším, až obléknu šaty pro nevěstu,“ těší se.

Tenistka se v létě ukázala v éterických bílých šatech na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Nutno říct, že bílá barva jí opravdu slušela. Krásné šaty z dílny Beaty Rajské tak mohly tenistku inspirovat k výběru šatů pro den D. S takovým výběrem by určitě nešlápla vedle.

Bude miminko?

Po svatbě většinou následuje i narození miminka. Jiří už dvě děti má, tenistka je zatím bezdětná. Dalo by se tak očekávat, že po konci sezóny tenistka ukončí nebo přeruší kariéru a bude se věnovat mateřským povinnostem. Její tenisové kolegyně Barbora Strýcová, Lucie Šafářová a Andrea Sestini Hlaváčková už šťatnými maminkami jsou. Kdo ví? Možná už miminko pod srdcem nosí a jen to tají. To se ovšem nedozvíme.