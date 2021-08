Tenistka Petra Kvitová o milenci Vaňkovi: Práci si domů nosit nebudeme

Zdroj: Profimedia

Petra Kvitová nedávno potvrdila, že začala chodit se svým trenérem Jiřím Vaňkem. Není divu, že se fanoušci hned začali ptát, co to bude znamenat pro její sportovní kariéru. Dočkají se teď lepších výsledků na kurtu a možná i grandslamových turnajů?

V době, kdy Petra Kvitová vyhrála svůj první Wimbledon, nebyla sama. Tenistka randila s kolegou Adamem Pavláskem, se kterým se znala už od dětství. Po dvou letech se partnaři sice rozešli, stabilní vztah ale sportovkyni určitě pomáhal k vyrovnaným výkonům.

Pohoda v soukromí se projeví na kurtu

Historie se opakovala přesně po třech letech, kdy rodačka z Bílovce znovu získala triumfální trofej na londýnské půdě. Tenkrát její srdce bilo pro hokejistu Radka Meidla. S ním se Petra dokonce zasnoubila, svatba se ale nekonala. Dvojici to bohužel neklapalo a tenistka Meidlovi nakonec vrátila snubní prstýnek.

"Pohoda v soukromí se u mě určitě projevuje i na kurtu. Víte, že když prohrajete, někdo tam pro vás je," uvedla sportovkyně před časem podle deníku Blesk.

Posledních pět let byla Kvitová oficiálně sama. A pravdou zůstává, že na velkých turnajích se jí ne vždycky dařilo. To se teď ale možná brzy změní, protože Kvitová přiznala vztah se svým nejbližším parťákem. "Ano, mým partnerem je můj trenér Jirka Vaněk. Jsme spolu od květnového turnaje v Římě," řekla v rozhovoru pro deník Blesk.

Nejsme zdaleka první ani poslední

Přesto si Petra Kvitová nemyslí, že by poměr s koučem měl nějak výrazně ovlivňovat to, jak bude hrát. "Proč by to mělo být jiné? Trénuje mě od roku 2016, známe se dobře," pochybuje tenistka, že by láska mohla narušit jejich tenisovou spolupráci.

„Jasně, jsme pořád spolu, a proto bude důležité oddělit soukromý a sportovní život. Samozřejmě to nejde stoprocentně, ale nejsme první ani poslední, kdo to tak má," dodala Kvitová.

Olympijská vítězka Belinda Bencic tráví většinu času se svým přítelem a bývalým fotbalistou Martinem Hromkovičem. Ten je zároveň jejím kondičním trenérem a ničemu to zřejmě nevadí, protože tenistka se slovenskými kořeny výsledky na dvorcích bezpochyby má.

Petra si v létě najde čas i na chvíle odpočinku a zaslouženého relaxu.