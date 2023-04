Kvitová sbalila svého trenéra před očima jeho ženy: Bydleli spolu v jednom bytě

Zdroj: Profimedia

Tenistka Petra Kvitová bude zanedlouho vdanou paní. Své ano řekne tenisovému trenérovi Jiřímu Vaňkovi. Jiskra mezi nimi přeskočila až po nějaké době. Bylo to nejspíše ve chvíli, kdy sdílela společnou domácnost s ním i s jeho manželkou.

Před čtyřmi lety prožila úspěšná tenistka šílený zážitek. V jejím prostějovském bytě ji přepadl kriminálník Roman Žondra. Kvitové pořezal ruku tak silně, že byla na několik měsíců vyřazena z tréninku. Právě po tomto incidentu začala bydlet u Vaňka a jeho rodiny.

Milostný trojúhelník

To, že Petra bydlela u svého trenéra, mnozí chápali jako pomoc v těžké situaci. V té době se už ovšem začal nejspíš psát příběh jejich velké lásky. „Není tajemstvím, že Petra po přepadení bydlela u Vaňků, že tam našla přechodný domov," uvedl tehdy pro Blesk zdroj z okolí tenistky. Chvíli na to, co Petra opustila byt Vaňků, se začal manželský pár po osmnácti letech rozvádět. V ten moment se karty obrátily a Jiří se přesunul do bytu Kvitové. Fotografové ho načapali, jak jedno ráno opouští její pražský byt. I po této skutečnosti tenistka poměr se svým trenérem zapírala. Její tiskový mluvčí uvedl, že trenér s ní trávil noci kvůli tomu, že v jeho bytě ještě pracovali zedníci.

"Petra Kvitová poskytla trenéru Vaňkovi v jeho složité životní situaci azyl, aby v jejím prostorném apartmá v části pro hosty několikrát přespal. Byla to však jen mimořádná výpomoc v době, kdy v jeho bytě probíhají stavební úpravy a kdy vzhledem k pandemii koronaviru bylo prakticky vyloučené sehnat náhradní bydlení. Oba spolupracují čistě v profesionální rovině trenér–hráčka," řekl pro Blesk Karel Tejkal.

Tichý rozvod

O tom, že spolu Kvitová a Vaněk randí, se začalo šeptat už v roce 2020. Oficiálně se k vztahu přiznali až rok na to. Rozvod úspěšného tenisového trenéra proběhl k překvapení všech v naprosté tichosti. Jeho bývalá manželka utrousila pro Expres jen jeden tajemný vzkaz. „Nechci být neslušná. Já nikdy nic nekomentovala a ani nebudu.” Z jejího komentáře tak jednoznačně vyplývá, že vše nebylo tak, jak podávali na veřejnosti. Kvitová a Vaněk nejspíše mají pořádné tajemství.