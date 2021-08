Dala mu lásku i střechu nad hlavou: Petra Kvitová popsala sblížení s trenérem

Zdroj: Profimedia

I když Petra Kvitová o svém soukromí většinou moc nemluví, teď udělala výjimku a sama přiznala, že má nového chlapa. A není to nikdo jiný než její trenér Jiří Vaněk, který u ní přespával už loni v červnu. Tehdy ještě oba svorně tvrdili, že jde pouze o kamarádskou výpomoc.

Spekulace o tom, že by mezi tenistkou Petrou Kvitovou a jejím trenérem Jiřím Vaňkem mohlo být něco víc, se objevily už loni v létě. Fotografové Blesku totiž Vaňka nachytali, jak s tenistkou vchází do jejího pražského bytu. Trenér se zrovna rozváděl s manželkou Markétou, se kterou žil osmnáct let.

Kvitová mu jen kamarádsky pomohla

"Petra Kvitová poskytla trenéru Vaňkovi v jeho složité životní situaci azyl, aby v jejím prostorném apartmá v části pro hosty několikrát přespal. Byla to však jen mimořádná výpomoc v době, kdy v jeho bytě probíhají stavební úpravy a kdy vzhledem k pandemii koronaviru bylo prakticky vyloučené sehnat náhradní bydlení," komentoval v té době situaci mluvčí Petry Kvitové Karel Tejkal a doplnil, že oba se vídají pouze na profesionální úrovni jako hráčka a trenér.

Přitom to nebylo poprvé, kdy Vaněk s Kvitovou nocovali pod jednou střechou. "Není tajemstvím, že Petra po přepadení bydlela u Vaňkových, že tam našla přechodný domov. Postupem času ale s Vaňkem zjistili, že k sobě mají mnohem blíž, a teď už spolu tajně žijí," řekl Blesku před časem dobře informovaný zdroj s tím, že právě tehdy mezi dvojicí zřejmě přeskočila pověstná jiskra.

Jenže ani v době, kdy Vaněk trávil čas u Petry doma, si prý manželka Markéta nemyslela, že by se jejich manželství rozpadlo právě kvůli tenistce. "Ona by měla být první, která by ho z něčeho takového podezírala. Ale považuje to za absolutní nesmysl," dodal pro Blesk člověk, který měl k manželům velmi blízko.

Někdy se to prostě tak vyvine

Teď už spolu ale Kvitová s Vaňkem opravdu randí a nic netají. Během nedávného rozhovoru pro Blesk, který wimbledonská šampionka deníku poskytla těsně před odletem na americkou šňůru, totiž otevřeně řekla, že má nového partnera. "Je to můj trenér Jirka Vaněk," odpověděla na doplňující dotaz, o koho přesně se jedná.

Přesto sympatická blondýnka trvá na tom, že ještě loni se svým koučem nic neměla. "Někdy se to tak prostě vyvine. Tak dlouho nás všichni dávali dohromady, tak dlouho se nás všichni ptali, až se z nás stal pár," doplnila v rozhovoru. Dvojice se prý sblížila letos v květnu na turnaji v Římě. Pokud oba říkají pravdu, pak se do sebe zamilovali až po necelých pěti letech, protože Vaněk Kvitovou trénuje od konce roku 2016.

"Něco si přej," připsala Petra Kvitová ke snímku z Říma. Právě tady podle svých slov začala chodit s trenérem Jiřím Vaňkem.