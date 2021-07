Petra Kvitová: Po útoku nožem chtěla uspět na olympiádě, po prohře ale končí

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová chtěla dobýt Tokio, jenže sen o další olympijské medaili se jí bohužel nesplní. Tenistka trochu překvapivě skončila už ve druhém kole, když prohrála proti mnohem slabší Belgičance Alison van Uytvanckové. Kvitová, pro kterou to nejspíše byla poslední olympiáda, se navíc s turnajem rozloučila kanárem.

Jestli se Petře Kvitové nedá něco upřít, pak to, že je bojovnicí tělem i duší. Dokázala to mnohokrát nejen na tenisových kurtech, ale také po bestiálním útoku před několika lety. Tehdy ji násilník Roman Žondra přepadl v jejím prostějovském bytě a ošklivě pořezal na ruce. Útočník prý tehdy zazvonil u domovních dveří na zvonek s tím, že jde zkontrolovat kotel. Když ho Kvitová odvedla do koupelny, přitiskl jí nůž na krk. „Nůž jsem objala oběma rukama. Dostala jsem se na zem, všude byla krev, křičela jsem, mobil ležel na zemi," popsala podle Blesku Kvitová hrůzný zážitek.

Násilník dostal jedenáct let

Tenistka pak musela na operaci a celý další rok chodila na rehabilitace, aby se dostala znovu do kondice. Několik měsíců nemohla vzít raketu do ruky, a dokonce se spekulovalo o konci kariéry. Žondra, který svou vinu vytrvale popíral, byl nakonec odsouzen nejdříve na osm let do vězení, a později mu soudce trest ještě zvýšil o tři roky. Kvitová časem ale dokázala, co to znamená být sportovkyní a nikdy se nevzdát. Znovu se vrátila na nejslavnější soutěže a s menšími či většími úspěchy pokračovala v profesionální dráze. Ve velkém stylu například letos na jaře vyhrála turnaj v Kataru proti Španělce Garbiñe Muguruzaové, a získala tak svůj osmadvacátý titul.

Při French Open musela Petra ještě před zápasem s Jelenou Vesninovou odstoupit z turnaje kvůli natržení vazu kotníku, které si způsobila na tiskové konferenci po prvním kole. O to víc hráčka stála o to, aby na olympijských hrách v Tokiu ukázala svou formu. První zápas s Italkou Jasmine Paoliniovou vyhrála 6:4 a 6:3 a na tiskové konferenci před novináři nešetřila úsměvy. „Bylo to skvělé. Musím říct, že to uteklo jako voda. Mezi Riem a Tokiem se stala spousta věcí a já jsem ráda, že mohu zažít olympiádu. Možná i naposledy. Je to moje čtvrtá olympiáda, každá byla trochu jiná. Jsem vážně ráda, že tady hraju a mohu reprezentovat," řekla Petra Kvitová po utkání pro isport.blesk.cz.

Česká reprezentatka, která při úvodní ceremonii nesla vlajku společně s basketbalistou Tomášem Satoranským, má už doma bronzovou medaili z Ria. Může proto posoudit, jaká je letošní olympiáda v Tokiu. „Je bohužel hodně jiná. Denně chodíme na testy, jídlo nabíráme v plastových rukavicích. Je to prostě jinačí. Ale máme tým kvalifikovaný na olympiádu, což pozvedlo celou atmosféru u nás v baráku po všem, čím jsme si prošli v začátku, první dny po příletu," narážela pro Tenisovysvet zřejmě na to, že hned po příletu se u několika českých sportovců potvrdily pozitivní testy na koronavirus. „Doufám, že se to všechno uklidní a budeme řešit hlavně úspěchy, které máme," dodala tenistka optimisticky.

Odešly mi nohy, byly jako žvýkačky

Nakonec se ale naděje Petry Kvitové na další olympijský trumf rozplynula během druhého kola v zápase s Alison van Uytvanckovou z Belgie. Na protihráčku se přitom Petra dobře připravovala, protože s ní už několikrát hrála. „Ráda rozebírá hru, ráda hraje čopy, kraťasy, jinak servíruje, trošku takový pánský tenis. Já do toho budu muset chodit, aby neměla čas na tyhle svoje rozebíračky. Bude to o tom, abych byla soustředěná, abych na tom byla dobře nohama a chodila do toho," plánovala si Petra podle webu tenisovysvet.cz.

Jenže hned v úvodu Češka promarnila vedení při 5:2 a dva setboly za stavu 5:4. I když Kvitová na konci setu zabojovala, hra jí vzala spoustu fyzických sil. Ve druhém setu rodačka z Bílovce vedla 3:2, pak ale ztratila deset her v řadě. Ke konci už bylo vidět, že se naše tenistka hodně trápila. „Nejhorší bylo, že jsem nemohla v sobě najít něco, čím bych to zlomila. I když jsem po druhém setu odešla na záchod a převléct se, tak to nebylo vůbec znát," přiznala Kvitová po prohraném zápase pro isport.blesk.cz.

„První set mohl skončit trochu rychleji než o něj tak hodně bojovat. Pak už mi bohužel odešly nohy a byly jako žvýkačky. Začala jsem více kazit, byl to začarovaný kruh a já nevěděla, jak z něj ven," doplnila pro deník Blesk hráčka, které nepomohly ani náročné podmínky na dvorci. „Počasí a dusno mi nepřidalo, bere mi to energii. Fyzicky jsem to nezvládla, psychicky mě zápas taky vyčerpal. Byl to tlak, nervy. Obecně se cítím unavenější, musím nějak načerpat síly, abych konec sezony ještě nějak zmáčkla. Co mi zbývá jiného," uvedla Kvitová a dala tak najevo, že se bude odhodlaně připravovat na další turnaje.

Před cestou do Japonska si Petra vybrala nové šperky, které neodkládá ani při zápasech.