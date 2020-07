Kvitová má žít tajně se svým koučem, ten je ale stále ženatý!

Tenisová hvězda Petra Kvitová umí zamotat hlavu každému muži. Ten nejnovější se jmenuje Jiří Vaněk a je to její kouč. Ženatý kouč. S manželkou Markétou by zakrátko oslavili osmnácté výročí vztahu, jenže to se nestane.

Do vztahu jim vstoupila Kvitová. Markéta a Jiří se nyní rozvádějí a údajně jsou na všem domluveni. Přestřelka skrze média neprobíhá, čemuž se mnozí doví. Markéta má totiž právo být pekelně naštvaná na Kvitovou.