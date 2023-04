Petra Kvitová zamotala hlavu nejednomu sportovci: Kdo propadl jejímu kouzlu?

Zdroj: Profimedia

Petra Kvitová je nejen úspěšná sportovkyně, ale i velmi krásná žena. Okouzlující tenistka sbírá jeden úspěch za druhým. Poslední triumf si připsala na své konto na začátku dubna výhrou prestižního turnaje Miami Open. Jejímu vítězství přihlížel i trenér Jiří Vaněk, kterému zanedlouho řekne své ano.

Česká tenisová jednička má za sebou pár vážných známostí. Jejímu kouzlu podlehl nejeden slavný sportovec. Tenista, hokejista a do třetice všeho dobrého i trenér.

Rychlovztah

Jedním z výrazných partnerů Petry byl i známý tenista Radek Štěpánek. O více než deset let starší sportovec byl v době jejich románku čerstvě rozvedený s tenistkou Nicole Vaidišovou. „Na začátku mě napadlo, že je mezi námi jedenáct let. Ale jen na chvíli. Protože když je člověk zamilovanej, tak nevidí, neslyší,“ přiznal své city otevřeně v roce 2013 Štěpánek pro iDnes. „Radkovi je pětatřicet, kariéra se krátí. Ale to je jediný moment, kdy si uvědomím, kolik roků mezi námi je,“ dodala tehdy Kvitová. Oba dva aktéři tak už od samotného začátku tušili, že jejich vztah příliš dlouho nevydrží. A tak se tomu také stalo, chodili spolu pouhý rok. Kuriózní ovšem bylo, že po vztahu s Kvitovou se Štěpánek vrátil ke své bývalé manželce Vaidišové. Vztah na druhý pokus jim už vyšel, vychovávají spolu dvě dcery Stellu a Medu.

Divoký hokejista

I další láskou Petry Kvitové byl úspěšný sportovec. Blonďatá kráska ulovila hokejisty Radka Meidla. Tenistka byla do mladého hokejisty velmi zamilovaná, dokonce mu vyznávala city i veřejně. Na svém Twitterovém účtu často zmiňovala, že v průběhu tenisových turnajů sleduje hokejové zápasy Meidla. Vše nasvědčovalo tomu, že se jedná o lásku jako hrom. Hokejista Kvitovou požádal o ruku už po roce chození. Tento velký životní krok načasoval těsně před finále důležitého Fed Cupu. „Já už to nemohl vydržet. Zase by mi někam odjela. Tak jsem přijel domů po zápase, Petra byla ve sprše. Než vyšla ven, oblékl jsem sako a přichystal krabičku s prstýnkem,“ popsal žádost o ruku hokejista v roce 2015 pro Magazín DNES. Pro veřejnost tak přišel pořádný šok, když už půl roku po romantických zásnubách přestala Kvitová nosit prstýnek. Důvod rozchodu ani jeden z aktérů neprozradil. Hokejista jen přiznal, že kopačky dostal on. „Z mé strany to nebylo, ale i tak to respektuji a moc Péti přeju, ať je šťastná. Budu jí fandit. Byly to krásné dva roky,“ prozradil tehdy pro Expres.

Zakázaná láska

Tu pravou lásku našla Petra tam, kde by ji nejspíše ani nehledala. Zamilovala se do svého trenéra, který měl manželku a rodinu. Zakázané ovoce zkrátka chutná nejlépe. Kvitová a Vaněk se dlouho skrývali veřejnosti a svůj vztah se snažili tajit. Poté, co si trenér vyřešil své rodinné věci, mohli jít s pravdou ven. Poprvé se tak oficiálně ukázali na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2022. Po této události už nebylo na co čekat, Vaněk projevil naplno city a svou svěřenkyni požádal o ruku. Nastávající nevěsta prozradila, že by se veselka měla konat v letošním roce.