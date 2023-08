Petra Kvitová si na svatební cestu bude muset počkat: Přijala manželovo jméno?

Zdroj: Profimedia

Petra Kvitová se před pár dny provdala za svého dlouholetého partnera Jiřího Vaňka. Jak to má ale tenisová hvězda s příjmením? Změnila si slavné jméno, nebo bude dál používat své dívčí, aby ji fanoušci poznali?

Petra Kvitová je krátce po sňatku s trenérem Jiřím Vaňkem. Veselka proběhla v sobotu 22. července při utajeném obřadu na statku Oblík mezi kopci Českého středohoří a všechny fanoušky samozřejmě zajímá, zda sportovkyně přijala příjmení svého muže, či nikoliv.

Nově bude mít v dokladech v kolonce příjmení uvedeno "Vaňková Kvitová". Co se ale tenisu týče, tam zůstane věrná svému rodnému jménu. "Ať to nekomplikujeme," prozradila s úsměvem vítězka londýnského grandslamu v rozhovoru pro Radiožurnál.

Slavná tenistka se také svěřila, že bylo velice náročné najít v nabitém kalendáři vhodný termín svatby. "Po Wimbledonu je okénko na týdenní dovolenou, tak jsme to tam vměstnali. Pak jedině v zimě po sezoně, ale to se asi nikdo moc brát nechce," vysvětlila čerstvá novomanželka.

Svatební cesta možná na konci roku



Svatba sice proběhla, na líbánky si ale hrdličky budou muset nějaký čas počkat. "Já jsem byla s neteří a synovcem v Disneylandu, Jirka odjel s dětmi na vodu, tak jsme se rozdělili. Nic se pro nás nezmění, ale možná pojedeme na svatební cestu na konci roku," sdělila Petra Kvitová ve výše zmíněném rozhovoru.

Jelikož je Vaněk nejen životní partnerem Kvitové, ale i jejím trenérem, často se jich lidi ptají, zda se jejich pracovní vztah po svatbě nezmění. "Já to neplánuju, vůbec netuším, jestli by nějakou nabídku přijal. Ale zatím nám to jde, tak by snad neměnil," říká tenistka s klidem. Svého manžela už dlouhé roky živí a přiznává, že pro Vaňka to musí být lehce ponižující. "Pro něj jako chlapa to musí být hrozný pocit, ale já jsem zvyklá," řekla pobaveně Radiožurnálu.

Kromě slavné tenistky si během stejného víkendu řekli své"ano" také herci Sára Affašová a Martin Donutil, nebo Lenka Krobotová, která si vzala syna herečky Blanky Bohdanové.

Petra Kvitová byla nádherná nevěsta