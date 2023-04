Kvitová se opřela do ruských sportovců: Pak začala ostrá přestřelka mimo kurt

Zdroj: Profimedia

Petra Kvitová se ostře obula do ruských sportovců. Slavná česká tenistka si pustila pusu na špacír a okomentovala politické dění ve světě. Její slova nezůstala dlouho bez odezvy, k výrokům Kvitové se vyjádřila bývalá druhá hráčka planety Světlana Kuzněcovová.

Česká tenistka se jednoznačně vyjádřila k tomu, že by nechtěla vídat své ruské a běloruské kolegy na tenisových turnajích a ani na nadcházející olympiádě v Paříži. Kvitová je přesvědčena o tom, že olympiáda je oslavou míru a přátelství. Svými slovy tak podpořila Polku Igu Swiatekovou, která se proti startu Rusů a Bělorusů na olympiádě v Paříži vyslovila už dříve.

Přestřelka mimo kurt

Dvojnásobná wimbledonská šampionka ocenila přístup, který zaujal k Rusům a Ukrajincům jeden z předních tenisových turnajů. „Můj postoj je samozřejmě stále jasný, jsem proti válce a více mi záleží na lidech a hráčích z Ukrajiny. Oceňuji, že Wimbledon to měl loni těžké, když se nedávaly body kvůli tomu, že tam Rusové a Bělorusové nehráli,“ řekla na tiskové konferenci v Miami Kvitová. „Opravdu jsem ocenila, když je Wimbledon loni nepozval,“ dodala.

Výrok Kvitové pobouřil bývalou ruskou hvězdu Světlanu Kuzněcovovou. Česká hráčka si od ní vysloužila velmi ostrá slova. „Je evidentní, že Češi jsou vůči Rusům velmi zaujatí. Na celém světě panuje propaganda a rusofobie. Jsem toho názoru, že hráči by z toho měli být vynecháni. Měli by prostě jen hrát tenis,“ zaznělo od bývalé světové dvojky.

Vlna podpory

Po komentáři Kužněcovové přispěchali s podporou Kvitové hned dva přední sportovci. „Díky Petro, že jste se nebála promluvit a vymezila jste se proti podpoře ruské imperialistické války a zločinům. Vím, že pro Vás aktivní sportovkyni je to mnohem těžší než pro mě. Vaše slova jsou velmi důležitá a věřte, že nakonec zachrání nejeden ukrajinský i ruský život,“ vzkázal české tenistce legendární hokejový brankář Dominik Hašek. Pozadu nezůstal ani další vítěz Stanleyova poháru Jiří Hrdina. „Ruská soudružka tenistka Kuzněcovová se vyjádřila k vyslovenému nesouhlasu s účastí Rusů na OH Petrou Kvitovou a russofobii Čechů. Petra je jedna z mála světových sportovních špiček, které podpořily Ukrajinu a plně s ní souzním. Dokud bude Putin válčit, Rusáci na OH ne.“