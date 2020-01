Petra Kvitová má noční můry! Léky problém nezaženou, říká psychiatr Cimický

Dát se psychicky dohromady je podle Cimického běh na dlouhou trať. „To není zlomenina, která by se hojila. Není viditelná. Je to věc, která je v mozku. Vytvoří se v něm jakýsi spoj a v určitou dobu se může ten strach zase objevit. Člověk na to může nemyslet, ale v nějaké situaci, která mu to může připomínat nebo v případě únavy organismu, se k tomu v hlavě vrátí,“ vysvětluje přední český psychiatr Jan Cimický.

Petra Kvitová je silná žena, ale hrůzný zážitek ji musel oslabit. „Psychologie a psychiatrie to popisuje na mnoha případech, jak se to lidem vrací. Je to takzvaná posttraumatická stresová porucha, kterou uznává medicína. Je to stav, se kterým je potřeba pracovat. Pokud se to objevuje vícekrát, je dobré pak navštívit pracoviště, kde se poskytuje psychoterapie,“ radí Cimický.