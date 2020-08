Petra Kvitová si může oddechnout: Muž, co ji přepadl, neuspěl u soudu

I když Petra Kvitová Radima Žondru poznala, on celou dobu tvrdí, že to nebyl on! Verzi útočníka ale soud neuvěřil a napoprvé ho poslal za mříže na osm let.

Proti tomu se Žondra na místě odovolal, to se mu ale příliš nevyplatilo. Soudce mu totiž zpřísnil trest na jedenáct let! Odvolací soud uvedl, že nad případem nejsou žádné pochybnosti a k napadení nedošlo bezdůvodně, ale plánovaně s cílem krást.

Odsouzený se rozhodl celý případ hnát až před nejvyšší soud, tam jeho žádost ale smetli ze stolu!