Petra Nesvačilová ukázala dceru Jasmínu: S přítelem plánují svatbu

Petra Nesvačilová před měsícem přivedla na svět svou prvorozenou dceru Jasmínu Rikku Vápeníkovou a mateřství si velice užívá. Herečka na svém Instagramu poprvé od porodu nahrála fotku své holčičky, na které zvěčnila detail malé ručičky.

Petra Nesvačilová své těhotenství dlouhé měsíce tajila, stejně jako jméno otce dítěte. Když už radostnou událost kvůli rostoucímu bříšku nemohla herečka utajit, vyvedla do společnosti i svého partnera Tomáše Vápeníka, který byl do té doby taková paní Columbová.

Herečka je na své soukromí velice opatrná, jak přiznala v rozhovoru pro Blesk, stejně to má i její partner. "Myslím si, že to máme oba stejně. Nikdy ani neproběhla debata, vždycky je to přirozené. Ani rodinu neukazuji, i když tu tam občas dám, že jsme tam všichni, nebo nějaké společné věci. Vůbec proti tomu ale nic nemám. Naopak se taky ráda koukám na kolegyně nebo kamarádky. Já to ale tak nějak mám a zatím nás to ani nenapadlo," svěřila se Nesvačilová.

I když si ale čerstvá maminka svůj osobní život bedlivě střeží, na Instagramu se pochlubila fotkou malé Jasmíny Rikky.

Svatbu chci od dětství

Petra Nesvačilová zatím tvář své holčičky Jasmínky zatím neukázala, na sociální síť ale nahrála fanouškům snímek, na kterém je ručička s dudlíkem, na němž je vyryté jméno dcerušky.

"A byla jsem rychle venku. Děkuji za květiny, unavená & z jiného vesmíru," napsala herečka na Instagram své pocity z posledních dní.

Petra se netají tím, že by si ráda svého přítele Tomáše v budoucnu vzala. "Svatbu si přeju od dětství. Uvidíme, jak to všechno bude. Pro mě je to hezký rituál a vždycky jsem si říkala, že by se mi líbilo mít tenhle rituál spolu s dětmi, že budou na svatbě. Nevím, uvidíme. Je to všechno překvapení," prozradila výše zmíněnému webu.

