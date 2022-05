Petra Nesvačilová se hloupou jen dělá, miluje umění i historické dokumenty

Zdroj: FTV Prima

Šestatřicetiletá Petra Nesvačilová se v poslední době často objevuje v zábavných show na televizních obrazovkách. V mládí sice světem showbyznysu pohrdala, ale nakonec zjistila, že ji baví a hlavně, že díky své image hloupé pipinky se sypou i slušné penízky. Tak proč toho nevyužít!

Diváci si herečky Petry Nesvačilové v poslední době jistě všimli v pořadu Inkognito, kde společně se svými kamarády Prachařem či Brzobohatým hádá zaměstnání různých lidí nebo v porotě show Tvoje tvář má známý hlas, kde svým originálním humorem hodnotí pěvecké výkony kolegů ze showbyznysu.

Jak Petra sama přiznává, ne vždy byla ochotná angažovat se v zábavných show nebo dokonce estrádách. Prý jimi dokonce opovrhovala a hrála si na intelektuálku. Nyní je vše jinak a její ohlušující smích, veselá povaha a v neposlední řadě image trošku hloupé pipinky jí vysloveně sedí.

Vše je ale jen póza, Nesvačilová je totiž ve skutečnosti mimořádně chytrá a kromě herečky je také uznávanou režisérkou, kterou ve volném čase baví umění, odborná literatura a kouká se na historické dokumenty.

V mládí showbyznysem opovrhovala

„Ve dvaceti letech jsem showbyznysem opovrhovala, to je ve dvaceti ještě cool. Dalo by se říct, že to pro mě nebylo dost dobré. Dělala jsem tehdy v divadle a herectví hodně složité a intelektuální věci,“ prozradila Petra v pořadu Limuzína.

Pak ale zjistila, že ji právě bavit lidi uspokojuje a láká. Nebála se přiznat, že je ve finále komerční holka a ne jen intelektuální dáma, za kterou se vydávala.

„Mám ráda zlato, colu, poutě, atrakce a podobně, ale zároveň mám ráda i umění a intelektuální věci, jako třeba četbu knih Carla Gustava Junga. Nechtěla jsem být pokrytec, ale trochu jsem vlastně byla,“ přiznala talentovaná herečka.

Pochopila, že člověk může být tím, čím chce. Jeden den bláznivá Petra, která baví lidi a ze všeho je až přehnaně nadšená, druhý ten ta zapálená intelektuálka, která hltá Junga, sleduje dokumenty a zajímá se o dění ve světě.

Vadí jí, že lidé oddělují showbyznys a umění

"Občas mě teď na ostatních lidech mrzí, že umění a showbyznys oddělují,“ směje se.

Vlastně jí to došlo, když dostala nabídku od kamaráda Libora Boučka, aby vystoupila v pořadu Máme rádi Česko, kde se jí ohromně líbilo a ukázala svůj jedinečný smysl o humor. Po dvou letech covidu odlehčené téma ocenila.

Nyní s přáteli řeší válku na Ukrajině a přiznává, že to její přátelé velmi omezuje a paralyzuje.

„Dělají na základě toho dění svá rozhodnutí. Například teď za nic neutrácejí, nic si nekupují. Já se ale snažím si vše užívat. Nedávno jsem si například koupila novou lednici, což mnoho lidí naopak vzhledem k situaci nyní třeba neudělá,“ prozradila svůj přístup k životu usměvavá tmavovláska.