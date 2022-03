Petra Nesvačilová všechny zaskočila kondomem, Prachař se mohl potrhat smíchy

Zdroj: FTV Prima

V soutěžním pořadu Máme rádi Česko se objevují velmi zapeklité otázky. Při odpovídání na ně se známé tváře leckdy pořádně zapotí a svými reakcemi vyvolávají záchvaty smíchu ve všech přítomných. To se v nové epizodě podaří na jedničku hlavně herečce Petře Nesvačilové, když projeví překvapivé vědomosti týkající se zdravotních pomůcek.

Televize Prima odvysílá další díl desáté série oblíbené televizní soutěže Máme rádi Česko. Tentokrát své vědomosti pod vedením kapitánů Jakuba Prachaře a Vojty Kotka změří Ondřej Brzobohatý, Věra Martinová, Ota Balage, manželé Neuvirthovi a herečka Petra Nesvačilová. Ta v soutěži bodovala nejen vtipem, ale i nečekanými znalostmi z oblasti erotiky.

Všichni šli do kolen

Nesvačilová perlila ve všech disciplínách oblíbené soutěže, jednu si ale obzvlášť užila. V hádání slov z ostravského slangu dostala od moderátora Libora Boučka za úkol vysvětlit pojem „olačka”. Bez dlouhého váhání vykřikla: „Kondom!” Čímž vzbudila obecné pobavení spoluhráčů i soupeřů. „To byla odpověď na to, co ti to připomíná? Podle mě furt myslíš jenom na to jedno,“ dobíral si ji kapitán jejího týmu Vojta Kotek. „Myslíš to vážně? Prosím tě, kde máš tu olačku?” bavil se na Petřin účet i její soupeř Ondřej Brzobohatý. „Olačka znamená pojď domů, tak na tebe volají,” přispěchal suverénně s odpovědí její spoluhráč Ota Balage, čím stvrdil, že ani on nemá s ostravskou olačkou žádné zkušenosti. Olačka totiž skutečně v ostravském slangu znamená pánskou ochranu.

Nesvačilová tak za ni k překvapení všech pro svůj tým získala body, ale přiznala, že i ona se s olačkou setkává poprvé. „Já jsem nevěděla, co to znamená, ale zaslechla jsem nějaké hlasy našich přátel v publiku. A tam jsem slyšela slovo kondom,” práskla, kde k překvapivému přehledu o kondomech přišla.