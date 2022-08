Petra Nesvačilová je těhotná: Herečka řekla, kdy přijde miminko na svět

Zdroj: Teki Shine/FTV Prima

Jedním z hostů nové epizody talkshow Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka je herečka a režisérka Petra Nesvačilová. Ta se během rozhovoru pochlubila s radostnou novinkou. Přiznala, že čeká miminko, a dokonce řekla, kdy se narodí.

O tom, že je Petra Nesvačilová těhotná, se spekuluje už několik týdnů. Nyní ale herečka, která nedávno ukázala i svého partnera, konečně kápla božskou. S partnerem se těší na miminko, které se narodí už zanedlouho. „Ano, budu maminka, je to tak. Kdy to bude? Podzim, zima,“ odpovídala na zvídavý dotaz moderátora v nové epizodě talkshow Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka, kde byla hostem.

Zdroj: FTV Prima

Vzpomínala na dětství

Kromě toho ale herečka mluvila i o zcela jiných věcech ze svého života. Například se vrátila k tomu, čím chtěla být, když byla malá. „Chtěla jsem být doktorka. Na doktory jsem si hrála s našima, když usnuli, pomalovala jsem jim nohy, jakože to je nějaká nemoc, a pak jsem ji léčila různými krémy. Zatímco spali. To byla jediná moje lékařská praxe, kterou jsem zvládla realizovat. Je pravda, že jsem takhle počmárala i panenky a dodneška to tam mají, protože jsem to vzala lihovkou. Neteř mě s tím nedávno konfrontovala. A pak jsem taky hodně stříhala Barbíny, asi jsem chtěla být kadeřnice,“ vzpomíná na své dětské tužby Nesvačilová.

Zdroj: FTV Prima

Ivana Andrlová zaučovala kolegy

Herečka Ivana Andrlová, která do gauče usedla k Petře Nesvačilové, se zase rozpovídala o tom, jak své mladé herecké kolegy zaučovala v postelových scénách. „Já jsem byla vždycky v roli zaučovatelky. Nejdřív to byl Honza Čenský, pak Honza Šťastný a pak Lukáš Vaculík. Když se mnou točili velké role, já už byla známá, a oni začínali. V pohádce Za humny je drak byl Honza Šťastný tenkrát ještě na gymnáziu a teprve nastupoval na DAMU. V tom filmu točil dva dny mého nápadníka, byla tam svatba, hostina a měli jsme se políbit a na to si musel dát dva panáky. Vaculíka jsem zase zaučila ve Větru v kapse. To byl jeho první veliký film. Tam jsme taky měli postelovou scénu, kdy za mnou Lukáš vylezl oknem do vily. Byli jsme pod peřinou, Lukáš byl nahoře nahý, ale na nohou měl džíny, protože se styděl svléknout,“ vzpomíná Andrlová na období, kdy šla z role do role.

Zdroj: FTV Prima

Josef Dvořák se v 7 pádech Honzy Dědka svěřil s tím, jak přišel o setkání se svým hereckým vzorem Janem Werichem. Dal totiž přednost dívce. „S Werichem jsem se minul. Jednou mě pozval Jiří Suchý večer domů, že tam bude Werich. Obdivoval jsem ho, jenomže já měl ten den rande. To bylo dilema! Werich prohrál. To nešlo, to byla krasavice. Ale moc dlouho to nevydrželo," vzpomínal Josef Dvořák s úsměvem.