Vodochodský dal do role Petra Sepéšiho kus sebe, prozradil, v čem se liší

Zdroj: Profimedia

Známý divadelní herec Vojtěch Vodochodský se ujal role zpěváka Petra Sepéšiho. V minisérii Iveta, kterou vysílá Voyo, září vedle Anny Fialové. Není to první seriál z dílny Voyo, kde se objevil. Ukázal se i v úspěšném třídilném snímku Případ Roubal. Divadelní nadšenci ho mohou znát z divadel Na Zábradlí a Na Fidlovačce.

Z role do role

Role Petra Sepéšiho je pro něj zatím nejvýraznější. Pro Idnes prozradil, v čem jsou se známým muzikantem odlišní. „Petr šel přes mrtvoly, měl jasný cíl – uspět. V tom se odlišujeme. Já tomu nechávám volnější průběh, ale samozřejmě taky musím myslet na budoucnost. To, co se mi děje teď, nemusí trvat dlouho. Na role se připravuji a nic nechci nechat náhodě, v osobním a vztahovém životě mi to ale nijak nepřekáží.“ Zároveň dodává, že i přestože se nyní objevuje v mnoha televizních projektech, na slávu příliš nepomýšlí. „Slavný si nepřipadám a zatím není důvod, abych si to myslel. Většina toho, co jsem natočil, ještě čeká ve frontě. Jsem samozřejmě zvědavý, jaké budou ohlasy, až bude všechno venku, a těším se na to, ale snažím se být nohama na zemi.“

Výzva v podobě zpěvu

Spolupráci s režisérem Michalem Samirem si nemohl vynachválit. Líbilo se mu především to, že režisér věděl, co chce a do té situace herce citlivě a jasně navedl. Na roli se připravoval opravdu poctivě, hlavně díky tomu, že všechny písně s Annou Fialovou zpívají v seriálu oni, nejsou tak nahrazeni žádnými profesionálními hudebníky. Vojtěch kvůli tomu dokonce podstoupil poctivou pěveckou přípravu.

Soucit s hlavní hrdinkou

Mladý herec přiznává, že začal vnímat stejně tak, jako řada jeho vrstevníků Ivetu Bartošovou až v době, kdy plnila přední stránky bulváru svými problémy. Až seriál mu pomohl nahlédnout do křehké osobnosti zpěvačky. Podle něj divákům minisérie Iveta ukáže i to, proč její život skončil tak tragicky. Právě citlivost samotného příběhu ho přiměla k tomu roli vzít.