Petra Špalková popsala syndrom Českého lva: Když sošku získala, přišla o práci

Když herec obdrží ocenění, které mu ukáže, že svou práci dělá opravdu dobře, je to pochopitelně velká radost. Zároveň by si jeden pomyslel, že právě v návaznosti na to se oceněným budou pracovní nabídky jen hrnout. Je to ale přesně naopak. Herečka Petra Špalková o práci prakticky nezavadí.

V nové epizodě talkshow 7 pádů Honzy Dědka do křesla hostů usedla i herečka Petra Špalková, která popsala, s čím se potýká po získání ocenění Český lev. Paradoxně totiž nemůže sehnat práci. „Ano, to se stává, je to syndrom Českého lva. Myslím, že Kryštof Hádek má podobnou zkušenost. Nevím, jestli si režiséři řeknou, že ten člověk má asi hodně práce. Teď nejsem na nic nominovaná, rok se překlenul, tak teď už bych snad mohla mít nějakou práci,“ věří herečka, která v dětství toužila po jiné profesi. „Chtěla jsem být veterinářkou a toužila jsem operovat velká hospodářská zvířata. V Brně je velmi slavná veterinářská klinika, jezdila jsem kolem a přišlo mi dobré zachraňovat zvířecí životy. To mi bylo asi pět,“ vzpomíná milovnice zvířat Špalková.

Milá společnost

Herec Ladislav Frej vzpomínal na to, jak se dostal k herectví i přes značný nesouhlas tatínka. „Tatínek neměl radost, když jsem mu řekl, že chci jít na herce. Řekl, abych si napřed udělal nějaké řemeslo. On byl hospodskej, měli jsme hospodu, a tak počítal s tím, že ji zdědím. Ale nezdědil jsem ji. V devětačtyřicátým nám to bolševik vzal. Tatínek říkal, že hraní v divadle není žádná práce. V hospodě jsem fungoval jako diskžokej, byl jsem první DJ v protektorátu,“ vyprávěl Ladislav Frej, který v tatínkově hospodě trávil čas odmalička.

Zpěvačka Debbie se před poměrně krátkou dobou vdala. Vzala si muže, který má z předchozího manželství tři ratolesti. Sama do té doby žádnou mateřskou zkušenost neměla, a tak pro ni péče o tři děti byla zpočátku šokem. „Nedovedla jsem si to představit, ale už mám velmi reálnou představu. Je to obrovská změna. Z nuly na tři. Někdy je to víc záživný, někdy méně. Jsou malé. Holkám jsou tři a pět let a nejstarší kluk má skoro 11. Jsou strašně rychlí, i to tříleté dítě je tak rychlé, že to není možný,“ vyprávěla s úsměvem zpěvačka.

Nesnáší filmování

A posledním z hostů byl spisovatel Evžen Boček, který má na svém kontě už několik skvělých titulů. Přestože o jeho knihy mají zájem i filmaři, Boček se takové spolupráci vyhýbá. „Filmování je hrozný, nenávidím to. Ty lidi jsou všichni velice příjemní, ale oni vám zaberou všechno a já už mám svoje rituály a najednou nemáte svou kancelář, protože tu mi zabrala Eliška Balzerová s Táňou Dykovou. Co jsem měl dělat. Nemohl jsem jim říct, aby šly do stolárny, že jim tam dám přímotop. Co jsem měl dělat,“ povzdechl si naoko Honzovi Dědkovi v rozhovoru spisovatel.

