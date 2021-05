Petra Svoboda: Sexy kost i po dvou dětech, které táhne na čtyřicítku

Sexy moderátorka televizních novin Petra Svoboda v únoru oslavila 48. narozeniny a jak je vidět, zrovna u ní lze s jistotou říci, že věk je jen číslo. Svoboda vypadá i po dvou dětech naprosto skvěle, jako by snad ani nestárla.

Petra Svoboda se narodila 24. února 1983 v Táboře. Už jako dívenka byla neuvěřitelně pohledná, proto ji známí ve třinácti letech přesvědčili, aby poslala svou fotku do časopisu Dívka, který v té době hledal modelky. Petra uspěla a stala se z ní fotomodelka.

Po ukončení základní školy nastoupila na gymnázium v Českých Budějovicích. Tam si začala přivydělávat modelingem a začínala cítit velký potenciál. Po maturitě se přestěhovala do Prahy, kde nenastoupila na přehlídková mola, jak by se dalo očekávat, ale několik let působila jako redaktorka společenských magazínů.

Kariéra v Emirátech

Když cítila, že už má této práce dost, využila nabídky na kariéru ve Spojených arabských emirátech. V Abú Dhabí se živila jako PR manažerka. V exotickém ráji vydržela dva roky. Pak se ale zamilovala a vrátila domů.

Za nějaký čas si vzala Jana Svobodu, se kterým má krásnou dceru Ráchel. Petra se neflákala ani na mateřské. Kromě výchovy dcery se věnovala studiu na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze.

Roku 2013 ji modelingová agentura poslala na kamerové zkoušky do televize Nova, kde Petra uspěla. Začínala jako reportérka a moderátorka počasí. Pak se propracovala do Odpoledních televizních novin a v roce 2016 dokonce uváděla Hlavní zprávy. Užívat si její půvaby můžeme i v lifestylovém magazínu Život ve hvězdách.

Kniha pro děti

Svoboda je talentovaná také na psaní. Napsala knihu pro děti s názvem Střevíček Škrpálek. Jak je vidět, při výchově dcery, na kterou byla čas sama, toho moderátorka stihla víc než dost. Například se znovu vdát. V květnu roku 2019 si vzala podnikatele Ondřeje Křivku, se kterým má syna Eduarda.

I po dvou dětech vypadá Petra naprosto skvěle a můžete se klidně ukazovat v plavkách. Jak to dělá? Cvičí, zdravě jí a díky dětem se nezastaví.

Na začátky Petry v televizi se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube