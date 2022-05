Z bezvlasého chlapečka krásnou blondýnou, manželka Vojtka ukázala svou proměnu

Zdroj: Profimedia

Petra Vojtková od dob svého dětství razantně změnila image. Poslední roky se pyšnila dlouhými vlasy, ne vždy tomu tak bylo. Fotografie z dob, kdy se sestrou byly ještě malé děti, nedávno zveřejnila na sociálních sítích. Komentář k jejímu vzhledu si neodpustil ani její manžel Roman Vojtek.

Vzpomínka na dětství

„Začalo to dost hrozně…ale jak se říká, ošklivé káčátko, hezká slepice. Ségra byla vždycky výstavní dítě, za to já… Ségra ve škole tvrdila, že má bráchu (foto č.2). Na fotce č. 1 jsme dnes mega IN, letí crop i zvonáče…jo a to byla ještě ségra větší než já #pravek. Foto č. 3 se jmenuje Pomsta rodičů a pak se ze dne na den Bůh slitoval,” okomentovala fotografie, které vložila na svůj Instagram. Snímky ukazují, jak s muzikálovou herečkou a její sestrou šel čas, obě jsou rok od roku krásnější. Svůj komentář si neodpustil ani její manžel Roman Vojtek. „Tak holky… když se dívám na první dvě fotky…krásné “slepičky” z vás vyrostly, to se musí nechat”.

Změna účesu

Petra dlouho nosila dlouhé vlasy, mateřství ji však donutilo ke změně. Přiznala, že neměla až tolik času na úpravu vlasů a nosila je téměř pořád v drdolu. „Jdu shodit to dlouhý páčo. Stejně mám pořád jen bobek nahoře a už je to nůďo. Takže jdu zkracovat, chce to změnu,“ svěřila se svým sledujícím. Právě její sledující stáli za razantní vlasovou proměnou, před návštěvou kadeřnictví je nechala o osudu vlasů hlasovat. Rovné mikádo po ramena si nakonec zamilovala ona i fanoušci. S kratšími vlasy neuvěřitelně omládla.

Přísná životospráva

Za její perfektní vzhled mimo pohyb, kterého má dostatek na jevišti, může i přísná životospráva. Pro lifee.cz uvedla, že k životu absolutně nepotřebuje alkohol, se svým manželem drží každý rok suchý únor. „Kdyby bylo potřeba, už nikdy bych alkohol pít nemusela," přiznává otevřeně.