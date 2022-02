Obavy Petry z Výměny manželek: Bojí se, že ji náhradní partner po nocích špehuje

Zdroj: TV Nova

V reality show Výměna manželek mají účastníci běžně nejrůznější obavy. Někdo přemýšlí nad tím, jak jej v náhradní rodině přijmou, zda bude jejich prozatímní domácnost uklizená anebo jestli během deseti dnů trvání výměny nedojde k většímu problému. Petra z nejnovější epizody Výměny manželek řeší ale jinou starost. Má totiž pocit, že ji její náhradní manžel po nocích s pomocí kamer sleduje.

V nové epizodě reality show Výměna manželek se diváci setkají s rodinou, která žije v Plzni, a to Evou (38), Emanuellem (41), Bárou (9) a Emanuellem (5). Do Výměny jdou proto, že manželé spolu podle svých slov málo komunikují. Emanuell je navíc dost často nervózní a křičí, navíc tvrdí, že rozvod nechce pouze kvůli dětem.

Zdroj: TV Nova

Na druhé straně se představí Petra (29), Jarda (33) a Sára (10), kteří žijí v Chomutově. Jára vstoupil do života oběma dámám teprve před rokem. Od té doby celkem dobře fungují a zlepšila se i výchova Sáry. Do Výměny manželek přihlásil rodinu Jára kvůli občasným hádkám, čeká totiž, že na základě natáčení by mohlo dojít ke změně.



Víc kamer než by Petra čekala?



Největší dusno v této epizodě Výměny manželek bude prožívat Petra se svým náhradním partnerem Emanuellem. Velmi rychle totiž pojme podezření, že Emanuell lže, a ona tak absolutně neví, na čem je. Pak navíc dojde k situaci, která ji velmi zaskočí. Emanuell totiž dal na noc do pokoje, kde spala i Petra, chůvičku a začal manipulovat i s kamerovým systémem. Petra se nechá slyšet, že se bojí jít už i na toaletu.

Vydrží Petra v rodině se svérázným tatínkem, který si dělá, co chce, a myslí si, že má vždy pravdu, a uvědomí si Jarda s pomocí náhradní manželky Evy, že má ve své partnerce poklad?