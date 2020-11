Trpí i další James Bond: Pierce Brosnan si zoufá kvůli smrti! Co se stalo?

Manzelce Keeyl herec pravidelně vyznává lásku, naposledy u příležitosti jejich výročí. „Moje milé andělské srdce Keely, děkuji za to, že jsi do mého života přinesla tolik lásky a krásy, za to, že jsi za posledních dvacet šest let největší radostí mého života …" napsal Brosnan na sociální síť.

Herec byl před vztahem s Keely Shay Smith ženatý s australskou herečkou Cassandrou Harrisovou, Bondgirl z filmu Jen pro vaše oči, kde ještě agenta Jejího veličenstva hrál Roger Moore. S CAssandrou žil Pierce od roku 1980 až do její smrti po bitvě s rakovinou vaječníků v roce 1991.