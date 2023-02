Pierce Brosnan se pustil do kritiků: Miluji každou křivku těla své ženy!

Zdroj: Profimedia

Legendární představitel Jamese Bonda Pierce Brosnan je idolem mnoha žen. Populární herec si zahrál agenta 007 celkem čtyřikrát. Fanoušky si získal i ve filmu Mamma Mia, kde se nebál ukázat svůj pěvecký talent.

Fanoušci Brosnana milují hlavně díky jeho neustálé eleganci. Je výjimečný i tím, že po padesátce neztratil hlavu pro mladou ženu, jak tomu tak bývá zvykem u ostatních slavných mužů. Od roku 1994 žije s půvabnou novinářkou Keely Shaye Smith.

Opravdová láska

Pierce se s Keely oženil v roce 2001. I po téměř třiceti letech vztahu působí neustále jako hrdličky a na sociálních sítích sdílí společné fotografie. Pro web The Things herec promluvil o tom, co ke své ženě cítí. "Když se na mě podívá, podlamují se mi kolena," přiznal. "Ať jsem byl kdekoli na světě, stýskalo se mi po ní a posílal jsem jí jízdenky, aby přijela a my mohli být spolu. Zdá se, že jsme si prostě sedli. V Keely Shaye jsem našel skvělou ženu. Ani kdybych hledal milionkrát, nenašel bych tak dobrou."

Tvary jako terč posměchu

Od seznámení Keely a Pierce uběhlo už téměř třicet let, na obou se tak pochopitelně podepsal čas. I když si herec neustále udržuje hubenou postavu, jeho žena postupem času přibrala na váze. Mnohdy si tak neodpustí její křivky okomentovat fanoušci v internetových diskuzích. Pro ty, kterým se postava Keely nelíbí, má Brosnan jazný vzkaz. "Já miluji každou křivku jejího těla. V mých očích je to ta nejkrásnější žena, a to i z důvodu, že se postarala o našich pět dětí. Miluji ji za to, jaká je. Nejen za její krásu a teď ji miluji o to víc, když je matkou mých dětí. Jsem na ni pyšný a vždy chci být hoden její lásky," uvedl pro deník Joy.

Smrt první ženy

Keely je pro Brosnana druhou osudovou ženou. Jeho první manželka Cassandra začátkem devadesátých let umřela, osudnou se jí stala rakovina vaječníků. Herec si tehdy myslel, že už se nikdy nezamiluje. Po těžkém životním období potkal v Mexiku Keely. "Měl jsem skvělé manželství, které bohužel mělo svůj konec, a měl jsem to štěstí, že jsem znovu našel lásku. Bylo nám souzeno najít jeden druhého. Každý den za ni děkuji Bohu. Miluji její vitalitu, její vášeň. Má v sobě sílu, bez které bych nedokázal žít," vyznal se otevřeně herec, pro kterého jiná žena, než jeho manželka, neexistuje.