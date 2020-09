Lex Barker alias Old Shatterhand: Mimo kamery jím Vinnetou pohrdal!

Lex Barker byl původně bohatý synáček, který nemusel nic. Jeho otec byl vlivný burzovní makléř. Co malý Lex chtěl, to měl. Postupně ho to ale přestalo bavit. Když se dal na divadlo, jeho rodinu málem trefil šlak. To se přece nehodí, říkali.

Mladý Lex kvůli tomu přerušil studium Princetonu, což se nelíbilo jeho otci. Dostal od něj ultimátum, ale neposlechl. Na univerzitu se nevrátil. Rodina ho nakonec vydědila. Několik milionů dolarů, které měl dostat, už nikdy neviděl. Později si je však vydělal sám.