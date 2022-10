Adam Raiter o Vondráčkové s Polívkou: Lucka je něžná a má Zdendu ráda

Zdroj: Profimedia

Novým objevem Lucie Vondráčkové je teprve čtyřiadvacetiletý zápasník MMA Zdeněk Polívka a dvojnásobná maminka je do něj po uši zamilovaná. Zeptali jsme se kamaráda hrdliček Adama Raitera, co říká na vztah věkově nesourodé dvojice a účastník reality show Survivor nám prozradil pár informací o nové lásce slavné zpěvačky.

Lucie Vondráčková se Zdeňkem Polívkou randí teprve krátce, dvojice se ale svým vztahem netají a dokonce už na sociální síti sdíleli společné snímky. Přesto si ale pár své soukromí bedlivě střeží a čerstvou lásku nechtějí příliš komentovat.

Kontaktovali jsme proto společného kamaráda páru Adama Raitera, zda by nám o Zdeňkovi a Lucii neřekl pár slov.

"Já se k tomu nechci vyjadřovat, jak to mají, nebo nemají, to mi nepřísluší. Ale Lucku jsem párkrát viděl a je to strašně milá holka, se Zdendou se k sobě chovají moc hezky a baví mě to, jsou skvělí. Byl jsem hrozně rád, že před vstupem do klece byli součástí mého týmu a Lucie se tam objevila vzadu, aniž bych o tom věděl, to bylo strašně fajn," nešetřil sexy truhlář chválou.

Jsme taková rodina

Adam Raiter poslední dobou trávil se Zdeňkem Polívkou a Lucií Vondráčkovou hodně času a prý ho mile překvapilo, jaká je slavná zpěvačka v reálu pohodářka.

"Teď jsme taková malá rodina. Drží nás to pohromadě, čeká nás ještě společná cesta do Frankfurtu na Zdeňkův zápas, takže je to prostě hezký a jsou v pohodě. Až mě to překvapilo, jak je Lucka hrozně taková milá, něžná, křehká a má toho Zdendu ráda," dodal bývalý přítel Agáty Hanychové a prozradil i jméno člověka, který celou partičku propojil dohromady.

"Každopádně jsem nejvíc vděčný Martinovi Svobodovi, mýmu kondičnímu trenérovi, který vlastně za tohle všechno může. Trénoval mě a dal mi důvěru, i když ode mě všichni ostatní dali ruce pryč. Opravdu se z nás stala taková rodina. Do toho Frankfurtu se s nima fakt moc těším, a to že stáli za mnou a já jim to teď můžu oplatit… Fakt z toho mám radost," uzavřel Raiter.

Adam Raiter s Vondráčkovou a Polívkou pojede do Frankfurtu