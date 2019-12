Piráti z Karibiku 6: Po vykopnutí Deppa bude z Jacka Sparrowa žena!

Na podzim loňského roku se mluvilo o rebootu úspěšné filmové série Piráti z Karibiku. To znamená, že by se začalo úplně od začátku, s novým příběhem a novými postavami. Johnny Depp si ale v rebootu filmu údajně nezahraje. Co se stane s jeho ikonickou postavou Jacka Sparrowa, která ke značce pirátů neodmyslitelně patří? Mluví se o zmizení, zabití jiným pirátem, ale i nové ženské hrdince!