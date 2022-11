Písařovicová a Brzobohatý na nejzamilovanějších snímcích: Láska jim sluší

Zdroj: Profimedia

Zpočátku Daniela Písařovicová a Ondřej Gregor Brzobohatý svou náklonnost skrývali, tomu už je ale dávno konec. Jeden z nejkrásnějších párů českého šoubyznysu si naplno ukazuje lásku kamkoliv přijde a je rozhodně znát, že jsou do sebe až po uši zamilovaní.

Když se dal Ondřej Brzohatý dohromady s Danielou Písařovicovou, dlouhou dobu o vztahu mlžili. Koneckonců, ani jeden z nich své soukromí nikdy veřejně nerozebíral, a tak si absolutní počátky své lásky chtěli nechat jen pro sebe. Tomu navíc dopomáhal fakt, že Ondřej Brzobohatý zrovna procházel rozvodem s Taťánou Kuchařovou, a tak se chtěl vyhnout spekulacím, které by se snažily poukázat na to, že za zkázu manželství může právě Daniela Písařovicová. To se mu ale úplně nepodařilo.

Napřed konec, pak nový vztah

Tomu, že si hudebník začal s moderátorkou ještě v dobách, kdy mělo být mezi ním a Kuchařovou vše na oko zalité sluncem, nasvědčovala i výpověď modelky. „To, že svůj vztah posunuli do jiné roviny záhy potom, co my jsme byli velmi čerstvě po obnovení církevního svazku a pracovali jsme v té době na rodině, je prostě fakt a chápu, že se k tomu nehodlají vyjadřovat,” nechala se Taťána slyšet před časem v pořadu Showtime.

Na to ale hudebník zareagoval velmi rychle a na sociální síti obvinil svou dnes již bývalou manželku z toho, že šíří lži. „Daniela se se mnou, tedy s rozvádějícím se a následně rozvedeným mužem, začala stýkat až v průběhu tohoto roku,” oznámil ještě ve svém rozhořčeném postu Brzobohatý.

Dnes lásku pyšně ukazují

Postupem času už ale přestali Ondřej i Daniela přemýšlet nad tím, co si o nich ostatní myslí. Vůbec poprvé se jako pár objevili ve společnosti během uvedení muzikálu Slunce, seno, jahody, kdo před zraky přítomných hostů i novinářů a fotografů tokaly jako hrdličky. Od té doby svou lásku před nikým neskrývají a hrdě se k sobě tulí, kamkoliv vejdou.