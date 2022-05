A je to láska! Písařovicová a Brzobohatý se popichovali před kamerou

Daniela Písařovicová se v pořadu Inkognito pořádně rozjela. Moderátorka během hádání povolání hosta zabrousila na téma striptýz, a to nezůstalo bez povšimnutí jejího nového partnera, Ondřeje Brzobohatého, který si neodpustil jízlivou poznámku.

Zdroj: TV Prima

Čtvrteční díl pořadu Inkognito bude mimořádně výživný a televizní diváky čeká jako vždy plno zábavy. Jedním z hostů, jehož povolání budou celebrity hádat, bude pan Radek. Má vypracované tělo a krásný úsměv, což Prachař s Brzobohatým znalecky vyhodnotí a Radka tipují na Muže roku.

Ukáže se, že pánové nebyli daleko od pravdy. Radek se totiž živí jako striptér, což nečekaně rozparádí Danielu Písařovicovou.

To se ale nebude moc líbit Ondřejovi Brzobohatému.

Striptéry znám jen od kamarádky

Andrea Bezděková, která se mezi hádající posadila tentokrát, povolání hosta po chvíli vytuší, a proto začne pokládat cílené otázky. "Objednávají si vás spíše ženy? A jste pouze lehce oděn?" zeptá se Andrea.

Host zakroutí hlavou, což Andreu lehce zmate. Vtom jí ale přispěchá na pomoc Daniela Písařovicová: "Když má na začátku na sobě toho policajta, tak není lehce oděn. To je těžce oděn," pronese moderátorka zkušeně. Ondřej Brzobohatý jen vyvalí zrak a zmůže se na: "Jo policajta, aha," čímž všechny pobaví. "Danielo, takže vy se s Radkem znáte, jo," přilije olej do ohně Libor Bouček. "Hasiče! Záchranáře! Motorkáře! Doktora!" začne Danielu jakoby s humorem parodovat Brzobohatý. Daniela se brání, že tyhle věci zná jen od kamarádky. "Jo, to určitě!" vmete jí zpátky Ondra.

Striptér Radek, který vystupuje pod uměleckým jménem Christopher, se pak rozpovídá o své práci. Zmíní také posilovnu, do které si chodí hýčkat své svaly. "Já myslel, že jste říkal, že svaly nejsou při vašem povolání důležité," skočí mu do řeči Ondřej. "Já myslel, že se můžu nacpat fastfoodem a pak večer: Haló, holky, tady mě máte," dodal hudebník a divoce gestikuluje rukama a ukazuje přítomným jak se mu vlní bříško. "Jsou holky, kterým se to líbí," vstoupí rázně do diskuze Libor Bouček. "A že jich je! Hodně!" potvrdí jeho názor Jakub Prachař. Korunu tomu ale opět nasadí Daniela. "Pánové, vy byste mohli založit nějaké pěkné trio!" pronese se smíchem. Ostatně podívejte se ve videu, jak škádlení ve studiu probíhalo. Celý díl uvidíte již dnes večer ve 21:35 na Primě.