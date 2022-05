Písařovicová a Brzobohatý to schytali, Kuchařová se do nich ostře pustila

Zdroj: Profimedia

Taťána Kuchařová na rozdíl od svého bývalého manžela mluví v rozhovorech otevřeně o konci jejich manželství. Údajná nevěra Ondřeje přišla v moment, kdy to opravdu nečekala. S bývalým manželem si nebere servítky, označila ho za patologického lháře a doporučila mu léčbu u psychiatra.

Pomoc terapeuta

Pár dní před loňskými Vánocemi prolétly českým bulvárem fotografie Brzobohatého s tanečnicí z divadla. To byla poslední tečka pro Taťánu, která manželovi věřila a zkoušela s ním otěhotnět. Sama modelka přiznává, že musela vyhledat pomoc terapeuta a odjet do zahraničí, aby se vyhla pozornosti široké veřejnosti.

„Myslím si, že není žádná ostuda přiznat, když navštívíš terapeuta. Rozhodně nešlo o psychiatra. Toho potřebuje někdo jiný, ne já,“ upřesnila modelka. „Nejsem jediná, kdo si prošel toxickým vztahem, a člověk toho díky vedení terapeuta hodně pochopí. Strašně mi pomohlo se od toho odpoutat a pochopit věci, které nemají logiku. Pochopila jsem, že já jsem zdravá, a ne ta druhá strana,“ opřela se do svého bývalého manžela modelka v pořadu Showtime.

Zrada

Krátce před tím, než se provalil vztah Brzobohatého s Danielou Písařovicovou, společně stvrdili manželský sňatek církevním obřadem. Modelka nyní potvrdila, že už v té době údajně začínal vztah Ondřeje a Daniely, což byla pro ni obrovská rána pod pás. „Nikdy jsem nepropálila nic, za co by si nemohl sám. Ostatně ta jedna z mnoha nevěr se propálila. To, že je s Danielou, bylo v éteru už hodně dlouho,“ prozradila čerstvě rozvedená Taťána.

„To, že svůj vztah posunuli do jiné roviny záhy potom, co my jsme byli velmi čerstvě po obnovení církevního svazku a pracovali jsme v té době na rodině, je prostě fakt a chápu, že se k tomu nehodlají vyjadřovat. Jak říkám, jejich karma, jejich štěstí. Nechávám ty věci plynout a třeba se časem ukáže, jak to je,“ říká s nadhledem.

Za vztahem s hudebníkem se chystá ovšem udělat definitivní tečku. „Jsem věřící a myslím, že nám všem se to nahoře sčítá. Pro mě bude definitivní tečkou anulace církevního svazku. Byla to pro mě velká životní zkouška a třeba mu za to jednou poděkuji. Nemuselo to být ale tak, jak bylo,“ řekla na závěr.