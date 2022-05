Písařovicová a Brzobohatý poprvé ve společnosti jako pár: Zachytil je Leoš Mareš

Zdroj: Profimedia

Populární český rocker Petr Janda před pár dny oslavil své 80. narozeniny a na jeho večírek dorazila celá řada známých osobností, aby mu ke krásnému věku popřála. Nechyběl mezi nimi moderátor Leoš Mareš, který z oslavy pořídil video zachycující Jandu, jak se vítá se svými hosty. A jak je na záznamu vidět, večírek si nenechala ujít ani dvojice Daniela Písařovicová a Ondřej Brzobohatý.

Přestože se dosud Daniela Písařovicová a Ondřej Brzobohatý nijak ke spekulacím ohledně jejich vztahu nijak nevyjádřili, svou lásku minimálně před svými přáteli dávno neskrývají. Poté, co byli fotoreportéry Blesku přistiženi při společném nákupu potravin, během kterého na sobě mohli oči nechat a neváhali se ani políbit, vyrazili bok po boku na oslavu 80. narozenin rockera Petra Jandy.

Video zveřejnil Leoš Mareš

Na oslavě, na které spousta známých osobností překvapila Petra Jandu a přála mu k významnému jubileu, nechyběli například Richard Krajčo, Aleš Háma anebo Leoš Mareš. Ten dokonce pořídil videozáznam toho, jak se jednotliví hosté se zpěvákem vítali, a umístil jej na svůj Instagram. I ti méně pozorní si mohli velmi dobře všimnout, že si velkolepou oslavu nenechali ujít ani Daniela Písařovicová a Ondřej Brzobohatý. Vypadá to, že dvojice už nechce nadále svou lásku skrývat a chce se o ni podělit minimálně se svými přáteli a kolegy.

Jak dlouho vztah trvá?

Daniela Písařovicová a Ondřej Brzobohatý prakticky nikdy o svém soukromí do médií otevřeně nemluví, a tak jejich vztah nebyl ani z jedné strany oficiálně potvrzen. Už dávno ale není pochyb, že je skutečný. Přestože dvojice vedle sebe vypadá spokojeně a šťastně, Ondřejova bývalá manželka Taťána Kuchařová, se kterou se hudebník před nedávnem rozvedl, ze vztahu do stropu radostí rozhodně neskáče.

„Dozvěděla jsem se to nedávno. I to, že jejich vztah trvá kolem půl roku a začal ještě za našeho manželství. Co k tomu říct… Opět to jen potvrzuje vše, co jsem už řekla, a nepřekvapuje mě to. Jsem ráda, že jsem z toho toxického vztahu venku a nechci další věci okolo bývalého manžela komentovat,” vzkázala před časem Taťána Kuchařová redakci CNN Prima News, přičemž ve své reakci odkazovala na svá dřívější slova, v nichž označila bývalého manžela za patologického lháře.