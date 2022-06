Písařovicová a Gregorová si skvěle sedly: Působily jako letité kamarádky

Zdroj: David Kundrát / CNC / Profimedia

Moderátorka Daniela Písařovicová už má za sebou seznámení s maminkou svého partnera, Hanou Gregorovou. Právě ta bývala v minulosti poměrně dost kritická k ženám, do kterých se Ondřej Brzobohatý zamiloval, tentokrát je ale z výběru svého syna nadšená. Na premiéře muzikálu Slunce, seno, jahody se pak s Danielou náramně bavila a vedle sebe vypadaly, jako by se snad znaly léta.

Maminka Ondřeje Brzobohatého, Hana Gregorová, vždy mluví velmi otevřeně a vždy řekne, co si skutečně myslí. O tom se ostatně mohly přesvědčit i bývalé partnerky jejího syna, které herečka kdysi v médiích poměrně dost zkritizovala. „Mysleli jsme s Radkem, že má Ondra na víc. Snad ale půjdeme na jeho další svatbu,” nechala se herečka slyšet pro Aha! v roce 2008, kdy se hudebník oženil s Johanou Indrákovou. A slitování pak Hana Gregorová neměla ani s Taťánou Kuchařovou. „Nechci to shazovat, ale pro mě Miss World neznamená, že je to značka něčeho kvalitního,” nešetřila tchyně svou tehdejší snachu.

Slova chvály

Lze tedy velmi dobře předpokládat, že měla Daniela Písařovicová z prvního setkání s Hanou Gregorovou jisté obavy. A pokud tomu tak skutečně bylo, pak obavy rozhodně nebyly na místě. Hana Gregorová je totiž z Daniely nadšená.

„Mně se líbí, znala jsem ji už předtím. Když je můj syn šťastný, tak jsem i já. Myslím, že je to hezká a chytrá holka. A nohy má až někam sem,” radovala se herečka v rozhovoru pro magazín Showtime a přitom rukou ukazovala až ke své hlavě.

Rozumí si na jedničku

To, že si Daniela Písařovicová s Hanou Gregorovou skvěle rozumí, oba dokázali na premiéře muzikálu Slunce, seno, jahody, kam vyrazily doprovodit Ondřeje Brzobohatého, který se na muzikálu z velké části podílel. Zatímco Ondřej se zdravil s mnohými z příchozích hostů, Daniela a Hana se držely u sebe a měly si neustále co říct.

Obě dámy také nebylo nijak těžké přehlédnout. Kontrastně vedle sebe totiž zářily. Zatímco Hana Gregorová se oblékla do černé, Daniela zvolila kompletně bílý overal se spadnutým ramenem. A nutno říct, že jí to nesmírně slušelo.