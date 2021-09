Koktavý bavič Pitkin: Chybí mi estrády, v televizi už vůbec není sranda

Zdroj: Profimedia

Na první pohled byste dneska baviče Milana Pitkina možná ani nepoznali. Nechal si narůst bradku, je lehce opálený a protože hodně chodí a hraje tenis, podařilo se mu shodit šest kilo. Známý komik vystupuje na zájezdových představeních a zpívá písničky, které zdědil po svém kamarádovi Karlu Štědrém.

V devadesátých letech Milan Pitkin účinkoval snad ve všech televizních estrádách. Diváci si ho asi nejvíce pamatují jako koktavého popletu, který bavil publikum společně s Ivanem Mládkem. Jeho věta "no a vo vo vo votom to je…", kterou ze sebe pokaždé těžce dostával, utkvěla v paměti snad každému.

Tenis s Petrem Jandou

Od té doby už ale Pitkin vede trochu jiný život. I když mu letos bylo jednasedmdesát, vypadá mnohem mladší. "Zhubl jsem šest kilo, hodně chodím nebo hraju tenis s Petrem Jandou. Je potřeba se trochu hýbat," vysvětlil bavič pro Nedělní Aha!.

Ne každý ví, že Milan je nejen vtipným vypravěčem, ale také výborným zpěvákem a muzikantem. V poslední době jezdí na zájezdové představení Kšanda, kde vystupuje s Martinem Maxou a Heidi Janků. Kromě toho zpívá písničky po Karlu Štědrém, který patřil k Pitkinovým nejlepším kamarádům.

Písničky Karla Štědrého

"Jednou ke mně přišel a věnoval mi své hudební základy s tím, že až tu jednou nebude, tak je mám zpívat dál. A to také hrdě dělám," uvedl Milan, který posluchače překvapuje tím, jak dobře zpívá. Přeci jenom si ho většina fanoušků spojuje jenom se zmateným zadrháváním.

Dříve se Pitkin humornými estrádami dobře živil, a zřejmě by mu proto vůbec nevadilo, kdyby některá z televizních stanic začala podobné formáty znovu natáčet. "To je samý seriál a srandy tam moc není. Dřív za Železného se vyráběl na každou sobotu zábavný pořad. Go-go show, Zlatá mříž, Novoty, myslím, že to chybí i divákům," myslí si komik.

Milan Pitkin si zahrál ve videoklipu kamaráda Petry Jandy.