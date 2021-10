Plačková s manželem skončila po zátahu ve vazbě: Je vyšetřována kvůli drogám

Zdroj: Profimedia

Úspěšná podnikatelka Zuzana Plačková se nespokojila s výdělky z prodeje desítek produktů své značky a zapletla se zřejmě do byznysu s drogami. Jedna z nejznámějších influencerek skončila ve vazbě, stejně jako její manžel René Strauzs a další údajní spolupachatelé. Všichni zadržení jsou podezřelí z drogové trestné činnosti a ze založení, zosnování a podporování zločinecké skupiny.

Zuzanu Plačkovou na Instagramu sleduje bezmála 760 tisíc fanoušků, což z ní dělá jednu z nejvíce úspěšných influecerek dnešní doby.

Plačková na sebe poprvé upozornila před deseti lety v Hotelu Paradise, od té doby ale ušla veliký kus cesty. Zuzana se díky desítkám plastických operací změnila k nepoznání a podařilo se jí rozjet pohádkový byznys.

Královna všech prodejců v dnešní době nabízí celou řadu produktů, které prodává pod svou značkou "Queen Plačková" a tento byznys jí vynáší miliony měsíčně. S jídlem ale roste chuť a vypadá to, že se Plačková ve snaze vydělat co nejvíc namočila do nelegálního obchodu s drogami.

Soukromá letadla, kabelky a šperky za miliony, vydělávala si Plačková na vše jen prací?

Zuzana Plačková se velice ráda na sociálních sítích chlubí svým přepychovým životním stylem. Influencerka utrácí miliony za luxusní dovolené, na které létá soukromým letadlem a rozhazuje peníze, jako by byla miliardářka.

Byznys Plačkové skutečně vzkvétá, i běžný občan si ale dokáže snadno vypočítat, že rovnice příjmů a výdajů je u extravagantní hvězdy v nepoměru. To by vysvětlovalo i nečekaný policejní zásah v jejím domě i bytě.

​Jak uvedla TV Markíza, při pondělní razii skončilo v poutech přes 10 lidí, mezi nimi právě Zuzana Plačková s manželem Reném. Policisté zadrželi i nechvalně známého slovenského podnikatele Miroslava Farkaše, který byl na svobodě pouhý měsíc. Předtím strávil 20 měsíců ve vazbě za podvody s nemovitostmi.

Policie prohledala dům, byt i auta Plačkové

Národní kriminální agentura (NAKA) prováděla drogovou razii v různých částech Slovenska a pro Zuzanu Plačkovou a jejího manžela si kriminálka přišla do jejího domu.

Zátah probíhal také v bratislavském Ružinově, kde má podnikatelka byt a policie prohledala mimo jiné i vozidla podezřelého manželského páru.

Plačková i Strauzs údajně měli být součástí zločinecké skupiny, která s drogami obchoduje dlouhodobě. Zadržená influencerka se údajně k zásahu policie hodlá vyjádřit na svém Instagramu, tak se necháme překvapit, s jakým přijde vysvětlením.

Plačkovou čeká výslech na kriminálce.