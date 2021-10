Mám plný sklep drog, dám vám slevu: Matka Plačkové přišla s podivnými výroky

Zdroj: Profimedia

Matka Zuzany Plačkové se rozhodla dceru bránit na sociálních sítích. Omamné látky prý nebere ani neprodává. Způsob, jaký maminka známé influencerky zvolila k obhajobě své dcery, je ale velice podivný. Veronika Plačková například tvrdí, že ona sama má plný sklep drog.

Zuzana Plačková patří už několik let mezi nejúspěšnější influencerky a u svých fanoušků vždy sklízela obdiv jako skvělá podnikatelka, která dokázala vybudovat impérium od nuly.

O to větší byl pro veřejnost šok, když během zátahu na drogový gang zatkli i Plačkovou a jejího manžela Reného Strauzse. Společně s dalšími třinácti lidmi jsou manželé podezřelí z účasti ve zločinecké skupině a v případě prokázání viny jim oběma hrozí vysoké tresty.

"Důležitými dealery zejména kokainu byli i René Strauzs a jeho manželka Zuzana Strausz Plačková, kteří asi od roku 2017 kupovali v rámci zločinecké skupiny kokain od jednoho z členů a prodávali ho dalším uživatelům," cituje Refresher vyšetřovatele s tím, že drogy měli prodávat níže postaveným dealerům v rámci gangu nebo koncovým uživatelům.

Ačkoliv jsou obvinění proti Plačkové velice závažná, její matka stále věří, že nic neprovedla a v internetových diskuzích píše velice podivné komentáře.

Špíny špinavé, mám drogy ve sklepě

Veronika Plačková se své dcery zastává v komentářích pod články, její komunikace ale působí minimálně zvláštně.

"Špíny špinavé. Nikdy nic neprodávala a nebrala. Je tam jenom jako svědek, nebyla obviněna," napsala kritikům své dcery Plačková ve facebookové diskuzi.

Později matka zadržené hvězdy zveřejnila status, který také nedával příliš smysl. "Mám plný sklep drog, přijďte si koupit, dám vám slevu," pokusila se nejspíš Plačková starší o vtip, který se ale v této situaci příliš nehodí. Pokud totiž Zuzaně prokáží vinu, hrozí jí až dvacet let za mřížemi, to už by nejspíš její matku humor přešel.

Pokud Plačkové prokáží vinu, na luxusní dovolené u moře bude několik let pouze vzpomínat.