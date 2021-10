Šik za každé situace: Plačková na sebe při zadržení oblékla outfit za 200 tisíc

Zdroj: Profimedia

Slovenská podnikatelka a influencerka Zuzana Plačková, která byla před pár dny zadržena policií a společně s dalšími několika lidmi obviněna z drogové trestné činnosti, je známá svým okázalým stylem života. Ten ostatně ráda prezentovala i na sociálních sítích. Plačková si potrpí na drahá auta, luxusní dovolené a oblečení od předních světových návrhářů, což ostatně prokázala i při zásahu policie, kdy si na sebe vzala módní kousky za desetitisíce.

Na Instagramu má bezmála 800 tisíc sledujících, kromě reklam na sociálních sítích jí ovšem dostatečně vynáší i podnikání. A to dokonce natolik, že si může dovolit věci, o kterých si člověk s průměrným platem může nechat jen zdát. Zuzana Plačková ráda utrácí, na sociálních sítích častokrát zmiňovala, kolik stihla v daný den utratit, a z částek se nejednomu sledujícímu protáčely panenky. Jak uvádí Blesk, dech svým fanouškům vyrazila například ve chvíli, kdy je informovala o tom, že během své patnácti minutové návštěvy luxusního butiku Louis Vuitton stačila utratit neuvěřitelných 430 tisíc korun.

Styl i při zatýkání

Jenže v pondělí ráno se záviděníhodný život Zuzany Plačkové proměnil v něco, o co by nestál asi nikdo. Influencerka i její manžel René byli totiž zadrženi. Společně s nimi policie zadržela i několik dalších lidí. Všichni čelí obvinění z účasti v organizované skupině, která měla na území Slovenska vyrábět a prodávat drogy. Ať už byla policejní razie jakkoliv nepříjemná, Zuzana se i přesto stačilo obléknout do modelů za několik desítek tisíc korun.

Hlavu schovala pod klobouk značky Dior za zhruba 20 tisíc korun, hřála ji bunda Louis Vuitton za 113 tisíc a pod ní oblékla elastický komplet ze své vlastní kolekce, který vychází na dva tisíce. Nohy pak obula do bot značky Balenciaga za asi 17 tisíc korun. Když zadržení, tak stylové!

Plačková stojí za svou nevinou

Zuzana Plačková se před obviněním brání a doufá, že se vše brzy vysvětlí. „Chci jen říct lidem, aby si dali pozor, s kýms e setkávají, protože poté můžete být hozeni do jednoho pytle s určitými lidmi. Ani o tom nemusíte vědět,” vzkázala podle Expresu médiím influencerka, která se dle svých slov žádné nelegální činností nedopustila. Jak to ale doopravdy bylo, ukážou až následující dny či týdny.

Zuzana Plačková si potrpí na luxusní oblečení: