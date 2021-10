Jak se proslavila Plačková? V Hotelu Paradise si hrála na královnu, neměla nic

Zdroj: Profimedia

Zuzanu Plačkovou při pondělní protidrogové razii odvedli v poutech a nyní hrozí známé instagramové hvězdě obvinění ze spoluúčasti ve zločinecké skupině. Plačková byla známá jako úspěšná podnikatelka a odhalení o možné spojitosti s drogami šokovala širokou veřejnost. Jak ale vůbec influencerka začínala a kdy se jí podařilo získat pohádkové bohatství?

Zuzana Plačková rozhodně nepochází z bohaté rodiny, sen o pohádkovém životu v přepychu ale měla odjakživa.

Cesta za úspěchem ovšem rozhodně nebyla jednoduchá. Plačková se chtěla prosadit za každou cenu a proto před lety zalehla i na proslulý bílý gauč, kde se odehrávají castingy do porna. Ani tuto cestu ovšem nepovažovala Zuzana za špatnou.

"Nikdy v životě jsem žádné porno netočila a nikde ho ani nemusíte hledat, protože bych to nikdy neudělala. Nedopustila bych, aby mi někdo něco někam strkal. Maximálně jsem se naolejovala před kamerou, no a co?! Neudělala jsem nic špatného," vysvětlila před časem na svém Instagramu. Mezi veřejně známé osobnosti se ale Plačková dostala až díky svému působení v reality show.

Plačková si hrála na královnu už v době, kdy nic neměla

Už v Hotelu Paradise se Zuzana Plačková prezentovala jako namyšlená hvězda, a to i přes fakt, že v té době penězi příliš neoplývala.

"Říkate si asi doma, jakto, že tahle Zuza může být v telce, jak se tam asi dostala? Nezáleží na tom jaký jste, ale jak jste průbojní a jen nejsilnější prorazí. Já jsem tady, Plačková jde bojovat do reality show," hlásala afektovaně tehdejší playmate, která zaujala diváky svou prostořekostí a sebeláskou.

Po vypadnutí z vily účinkovala Plačková v dalším pořadu Nákupné maniačky, díky které získala slávu po celém Slovensku a dokázala ji skvěle zúročit ve svůj prospěch.

Instagramový byznys vydělal podnikatelce miliony

Díky účinkování v několika reality show se Zuzaně Plačkové po založení Instagramu začaly hrnout první spolupráce.

Během krátké doby se podařilo hvězdě Hotelu Paradise nasbírat stovky tisíc followerů a mohla začít rozjíždět prodeje různých produktů.

Plačková za poslední roky vytvořila několik vlastních kolekcí oblečení, kolagenu, CBD, kosmetiky a mnoha dalších produktů, díky kterým vydělala miliony korun měsíčně. Úspěšná podnikatelka se velice ráda chlubila na sociálních sítích svým nadstandardním životním stylem, ve kterém nechyběly lety soukromým letadlem, nákupy drahých vozů, či plastické operace za statisíce. Jak se ovšem říká, pýcha předchází pád.

Nečekané zatčení

Nejpíš úplně všechny fanoušky Zuzany Plačkové šokovalo její zatčení kvůli podezření z obchodu s drogami a účasti v organizované skupině.

Instagramová hvězda totiž skutečně vydělávala poctivou prací dostatek financí a obchod s nelegálními látkami neměla zapotřebí. Pravdou ovšem je, že Plačková utrácela horentní sumy za oblečení, šperky, nemovitosti, plastické operace a luxusní dovolené soukromými letadly a právě tento její životní styl ji mohl zavést do slepé uličky.

Zuzana Plačková jen za oblečení utácela statisíce.