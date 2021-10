Manžel Plačkové si po propuštění poplakal, v prodeji kolagenu ale nezahálel

Zdroj: Profimedia

Zuzana Plačková a její manžel René Strausz byli včera odpoledně propuštěni z vazby a oba už se ozvali fanouškům na Instagramu. Dvojice ani po otřesném zážitku neztrácí čas a jako první se ihned vrhli do propagování vlastních produktů. Ačkoliv obvinění proti nim i nadále trvají, oba se tváří, jakoby se nic nestalo.

Zuzana Plačková se svým manželem René Strauszem nezažila v pondělí zrovna nejpříjemnější budíček.

Do bytu instagramové hvězdy vtrhla kriminální policie a zadržela ji i jejího muže za podezření na spoluúčasti v drogovém gangu.

Plačková a Strausz měli být podle dostupných informací spojkou kartelu do lepší společnosti, kam distribuovali kokain menším dealerům či koncovým zákazníkům.

V cele předběžného zadržení strávila manželská dvojice celkem čtyři dny, na které nejspíš nezapomenou. Po návratu se ale oba rychle oklepali.

Plačková i Strausz jsou na svobodě, obvinění ale trvají

Ačkoliv si Zuzana Plačková i René Strauzs oddychli, jelikož je soud neposlal do vazby, jejich případ se tím rozhodně neuzavřel. Pouze na rozdíl od ostatních členů drogové skupiny budou manželé vyšetřováni na svobodě a vznesená obvinění proti nim i nadále platí.

Strausz se pár hodin po opuštění vazební cely ozval v živém streamu, kde si fanouškům postěžoval na nejhorší dny ve svém životě.

"Chci vám říct, že už jsem tady. Jdu si zařídit nějaké věci, teď jsem si byl pro mobil, čtyři dny jsem nejedl. Jsem rád, že jsem zpět a nebudu se k ničemu vyjadřovat. Budeme si prostě žít takový život, jaký jsme měli předtím. Dávejte si pozor, s kým se stýkáte, můžete na to doplatit," nahrál manžel Plačkové fanouškům vzkaz, při kterém se dokonce rozplakal.

Kupujte CBD, Plačková se s manželem ihned vrhla na byznys

Všichni fanoušci Zuzany Plačkové od pondělí s napětím očekávali, až vyjde její vyjádření k celé kauze. Toho se ovšem nedočkali ani poté, co hvězdu pustili na svobodu.

Místo toho Plačková i Strausz stihli oba natočit několik stories na Instagram, kde propagují prodej vlastních produktů jako CBD či kolagen.

"Pěkný den kamarádi, chci vám poděkovat za množství zpráv. Co se nás týká, my budeme žít úplně stejně, jako jsme žili doteď, je třeba to hodit za hlavu. Co se stalo, se stalo, s tím už nic neuděláme. Takže bych vám rád představil naše kolageníky," inzeroval Strausz den po popuštění z vazby s výrazem, že se vlastně vůbec nic nestalo. Plačková napsala pouze krátký vzkaz: "Pondělky nemusí být zlé, jen trošku nepříjemné," čímž dala najevo, že nejspíš situaci nebere příliš vážně. Podezřelé dvojici ale stále hrozí 15-20 let za mřížemi, některá média hovoří dokonce o doživotí. Strauszovi nejspíš věří, že se díky bohatství a dobrým právníkům vyhnou trestu, o tom ale rozhodne až soud.

Pokud Plačkovou odsoudí, na luxusní dovolené se pár let nedostane.