Práskači všude kolem! Plačková chtěla tajit těhotenství déle, někdo ji zradil

Zuzana Plačková

Zuzana Plačková sice stále čelí velice vážným obviněním z distribuce drog, to ji ale neodradilo od myšlenky na mateřství. Stíhaná influencerka se pochlubila radostnou novinkou svým fanouškům na Instagramu. Po praseti a slepici je miminko dalším přírůstkem do extravagantní domácnosti kontroverzní hvězdy. Co se ale stane, pokud zákon nakonec pošle Plačkovou za mříže?