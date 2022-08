Zkažené plastiky celebrit: Komu zákroky zničily kariéru a kdo jich lituje?

Zdroj: Profimedia

Plastická chirurgie je na vzestupu a to obzvlášť u celebrit, které kvůli snaze udržet si věčné mládí a krásu neváhají riskovat vlastní život během riskantních zákroků. Některé hvězdy ovšem svých rozhodnutí hluboce litují a jiným dokonce změna vizáže zničila kariéru!

Snaha vylepšit svou vizáž či tělo pomocí plastické chirurgie nemusí být vždy tím nejlepším řešením. Své o tom ví hollywoodské celebrity, který svých rozhodnutí dnes hořce litují.

Victoria Beckham sice roky popírala svá umělá ňadra, nakonec ale v roce 2011 v rozhovoru pro Vogue přiznala, že byla na odstranění implantátů.

"Svému mladšímu já bych pravděpodobně vzkázala: Nezahrávej si se svýma prsama. Celé ty roky jsem to popírala, bylo to stupidní znamení nejistoty, prostě oslavuj, co máš."

Victoria BeckhamZdroj: Profimedia

Hvězda Přátel se změnila k nepoznání

Zůstat věčně mladá si přála také herečka z populárního seriálu Přátelé, Courteney Cox. Hvězda měla jakousi fóbii ze stárnutí a proto se rozhodla podstoupit lifting obličeje, výplně rtů, botox a mnoho dalších procedur, kterých dnes lituje.

"Neuvědomila jsem si, že, sakra, ve skutečnosti vypadám opravdu divně s injekcemi a všemi těmi zákroky," tvrdí herečka.

Nyní si nechala rozpustit všechny výplně a říká: "Jsem tak přirozená, jak jen to jde. Myslím, že teď vypadám víc jako člověk, kterým jsem bývala. To nejsou vrásky – jsou to linie úsměvu. Musela jsem se naučit, že výplně nejsou můj přítel," razí Courteney novou a přirozenou cestu.

Courteney Cox zamladaZdroj: Profimedia

Diaz se naučila milovat své vrásky

Neblahou zkušenost s botoxem má herečka Cameron Diaz. "Změnilo to můj obličej tak zvláštním způsobem, že jsem si říkala, ne, takový nechci - raději bych viděla, jak můj obličej stárne, než obličej, který mi vůbec nepatří."

"Miluji to. Je to jako, hádejte, co to znamená – celý život jsem se usmívala," pochvaluje si Diaz přirozené stárnutí.

Bývalá modelka nedávno oznámila svou první hereckou roli po osmileté přestávce v akční komedii Back In Action.

Cameron DiazZdroj: Profimedia

Zničená kariéra Evangelisty

Doslova noční můrou si prošla topmodelka Linda Evangelista, která po neinvazivním omlazujícím zákroku skončila zohyzděná a na více než šest let se uzavřela ve svém bytě.

Teprve loni Evangelista o svém problému promluvila veřejně a zažalovala kliniku, která jí provedla takzvaný Coolsculpting.

"Milovala jsem chození po přehlídkových molech. Teď se děsím jen toho, že potkám na ulici někoho známého. Nemůžu už tak dál žít, skrývat se a stydět se za sebe. Nemůžu už dál žít v této bolesti. Chci konečně nahlas promluvit. Snažila jsem se ten problém vyřešit sama, myslela jsem si, že něco dělám špatně. Dostala jsem se dokonce do stavu, kdy jsem přestala úplně jíst. Měla jsem pocit, že úplně zešílím," popsala v rozhovoru pro magazín People.

Linda EvangelistaZdroj: Profimedia

Jennifer Grey - kvůli nosu ji nikdo nepoznává

Krátce poté, co se Jennifer Grey proslavila v dnes již kultovním filmu Hříšný tanec, podstoupila dvě plastiky nosu – a říká, že změna jejího výrazného vzhledu jí zničila kariéru.

Když se pak v roce 1995 objevila v epizodě Přátel, kde hrála Rachelinu mileneckou rivalku Mindy Hunter, zmatení fanoušci se ptali, zda je to skutečně ona.

Ve svých memoárech Out Of The Corner Jennifer píše: "Šla jsem na operační sál jako celebrita a vyšla jsem anonymně. Bylo to jako být v programu na ochranu svědků nebo být neviditelný. Byla to plastika nosu z pekla. Vždy budu tato kdysi slavná herečka, kterou nikdo nepozná kvůli plastice nosu."

Jennifer GreyZdroj: Profimedia