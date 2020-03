Vášeň a bolesti: Tomáš Plekanec a Lucie Šafářová kvůli lásce prošli peklem

Zpočátku to vypadalo, že je to láska jako trám. V roce 2011 se Tomáš Plekanec a Lucie Vondráčková vzali a následně spolu měli syny Matyáše a Adama. V Montrealu, kde Plekanec hrál, žili v honosném domě. Jenže není všechno dokonalé, i když to na povrch tak vypadá. Ve vztahu měli mezi sebou problémy zřejmě už dlouho a žít v dusnu se nechce nikomu.

O záchranu se ještě nějakou dobu pokoušeli, ale mezitím přeskočila jiskra mezi Tomášem Plekancem a Lucií Šafářovou, kterou Plekanec znal. Vondráčková se pak rozhodla, že z jejich rozchodu udělá pořádné drama a začala sociální sítě zasypávat patetickými citáty.