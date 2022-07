Plekanec a Šafářová se přestěhovali: Luxusní sídlo za 26 milionů kvůli mamince

Tomáš Plekanec, Lucie Šafářová

Zdroj: Profimedia

Tomáš Plekanec a Lucie Šafářová se před nedávnem nastěhovali do vily v pražských Třebonicích a tuto adresu si dvojice nevybrala náhodou. Hokejista to má totiž blízko do kladenských Kročehlav, kam se jezdí starat o svou nemocnou maminku.