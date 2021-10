Svatba Plekance a Šafářové: Novomanželé úplně zářili, prozradila sestřenice

Zdroj: Profimedia

Krásná, romantická a komorní. Přesně taková byla svatba Tomáše Plekance a Lucie Šafářové. Sestřenice nevěsty prozradila detaily z obřadu, kam se skutečně dostali pouze vyvolení.

Tomáš Plekanec svatbu s Lucií Šafářovou plánoval již od minulého roku, kdy obdaroval svou polovičku krásným zásnubním prstenem.

Hokejista by nejspíš požádal matku své dcery Leontýnky o ruku dříve, musel ale vyřešit své předchozí manželství s Lucií Vondráčkovou.

Místo konání svatby bylo přísně tajné, a aby se informace náhodou nedostala do médií, museli Plekanec a Šafářová lokaci veselky několikrát přesunout.

Těsně před obřadem vysvitlo slunce

Pohádková svatba Tomáše Plekance a Lucie Šafářové se nakonec konala v Beskydech a dorazilo na ni zhruba devadesát hostů.

Novomanželům přálo i počasí. Ačkoliv bylo v den svatby chladno, zataženo a teploty se držely pouze okolo deseti stupňů, těsně před obřadem ale začalo svítit slunce.

"Užili jsme si to, novomanželé byli nadšení, úplně zářili, celá svatba byla perfektně zorganizovaná. Když začal obřad, tak vyšlo sluníčko," prozradila Blesku sestřenice nevěsty Zuzana Šafářová. "Obřad začínal na Beatles a jejich hitu Here Comes The Sun," dodala.

Novomanželům to velice slušelo.

Nechyběli synové Plekance z prvního manželství

I když mezi Tomášem Plekancem a jeho bývalou manželkou Lucií Vondráčkovou nepanují zrovna nejvřelejší vztahy, synové zpěvačky na obřadu nechyběli.

Devítiletý Matyáš a šestiletý Adam přišli svého tatínka podpořit v jeho důležitý den.

Nevěstě i ženichovi to velice slušelo. Hokejista se sladil do modré barvy a jeho milovaná oblékla andělskou bílou róbu s dlouhou vlečkou, ve které vypadala jako princezna. Krásný model předvedla Šafářová i na afterparty, kam dorazila v upnutých šatech opět v bílé barvě.

Bývalá tenistka nepodcenila outfit ani na párty po svatbě.