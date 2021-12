Plekanec a Šafářová jako reklama na štěstí: Vánoční procházka s rozkošnou dcerou

Zdroj: Profimedia

Tomáš Plekanec po rozvodu s Lucií Vondráčkovou našel opravdové štěstí. Hokejista po boku tenistky Lucie Šafářové jen kvete a dokonalá rodinka si vyrazila užít vánoční atmosféru do centra Prahy.

Tomáš Plekanec žil sedm let po boku Lucie Vondráčkové, v roce 2018 ale manželé nečekaně oznámili rozchod. O důvodech rozpadu vztahu nechtěli mluvit ani jeden, následný rozvod ale rozhodně neprobíhal v přátelském duchu.

Hokejista navíc pár týdnů po odchodu od rodiny navíc oznámil nový vztah s Lucií Šafářovou, čímž ještě přilil olej do ohně.

Bitka o majetek mezi Plekancem a Vondráčkovou se táhla dlouhé měsíce a exmanželé si vyměňovali ostré vzkazy skrze média. Nakonec se celá kauza zakončila úspěšným rozvodem, který proběhl teprve minulý rok. Sportovec pak neváhal a udělal další životní rozhodnutí.

Druhá svatba plná lásky

Tomáš Plekanec s Lucií Šafářovou vychovává společnou dceru Leontýnku a jakmile vyřešil svůj bývalý vztah s Lucií Vondráčkovou, požádal tenistku o ruku.

Svatba proběhla letos v září a hokejista nechal na svůj den D složit své druhé manželce romantický slib od písničkáře Pokáče.

Po veselce ale romantická atmosféra u novomanželů rozhodně neupadla!

Plekanec dojal Šafářovou netradičním manželským slibem

Staromák bez vánočních trhů, Šafářová i Plekanec ale úsměv neztratili

Tomáš Plekanec s Lucií Šafářovou si vždy udržují úsměv na rtech a to i tehdy, když jim příliš není do smíchu. Spokojená rodinka vyrazila před pár dny obdivovat vánoční stromeček do centra Prahy, bohužel ale chyběly oblíbené vánoční trhy.

To ale náladu věčně dobře naladěné manželské dvojici nezkazilo a procházku po centru si užili stejně. "Je to smutné bez těch trhů, ale stromeček krásný!" pochlubila se spokojená rodinka na Instagramu společným snímkem u nazdobeného stromu. Nutno podotknout, že i z fotky zářila obrovská pohoda, kterou Plekanec dlouho hledal a nejspíš ji vedle své aktuální partnerky konečně našel.

Šafářová s Plekancem vyrazili do předvánoční Prahy