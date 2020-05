Pobřežní hlídka: Co dělají dnes hvězdy slavného seriálu?

V roce 2007, pět let poté, co se úspěšně dokončil léčbu ze závislosti na alkoholu, se David do léčebny zase musel vracet. Na veřejnost totiž uniklo video, jak se opilý do němoty snaží sníst neúspěšně sníst hamburger, zatímco jeho opilecké žvatlání a válení ve zbytcích burgru, zatímco jeho dcera celé představení natáčí.

„Někteří lidé mohou mít pít a jiní ne,“ řekl jednou Buchannon. "Bohužel patřím do té druhé kategorie."