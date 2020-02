Nejmilejší vzpomínky Karla Gotta: O tyhle fotky se toužil podělit s fanoušky!

Všeobecní administrativní pracovníci KOORDINÁTOR PRODEJE - SALES COORDINATOR (NĚMECKO). Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: AVIRE s.r.o., dceřiná společnost anglického výrobce elektrotechnických součástí pro výtahy, hledá do provozu v Českých Budějovicích, Okružní 2615 - pracovníka/pracovnici na pozici:, Sales coordinator (Německo), Náplní práce bude především: Včasné odeslání zákaznických objednávek;, Zpracování zákaznické objednávky; Potvrzení přijetí zakázky - objednávky zákazníkovi;, Emailová komunikace; Vystavení faktur; Komunikace se zákazníky, Požadavky: SŠ/VŠ vzdělání; aktivní přístup k řešení problémů; dobrá znalost práce s PC;, znalost NJ slovem i písmem minimálně B1, Pracovní poměr - doba určitá 6 měsíců, Nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte na e-mailovou adresu: jana.novakova@avire-global.cz. Pracoviště: Avire s.r.o., Okružní, ďż˝.p. 2615, 370 01 České Budějovice 1. Informace: Jana Nováková, .

Servírka - nástupní mzda 28.000 Kč (cca 165 Kč / hodina) Přijmeme servírku nebo číšníka do Hotelu ProFamily TOP ***+ na Benecku (Krkonoše). Hotel po rekonstrukci, restaurace, bar.

Všeobecní administrativní pracovníci Administrativní pracovník/pracovnice. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email: hrachova@me-metal.cz , nebo volat od PO do PÁ v době od 7:00 hodin do 15:00 hodin na tel.č.: 703 140 409,, 474 699 255 a domluvit pohovor., , Místo výkonu práce - Rudé armády č.p. 339, Droužkovice, , Náplň práce - administrativní práce různého druhu, zpracovávaní výrobních objednávek v informačním systému, pokalkulace zakázek., , Požadujeme - dobrá znalost práce na PC, pečlivost, spolehlivost, samostatnost, loajálnost, výpis z rejstříku trestů, řidičský průkaz sk. B. Znalost Nj či Aj , , Nabízíme - stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na dopravu.. Pracoviště: Me - metal, s.r.o., Rudé armády, ďż˝.p. 339, 431 44 Droužkovice. Informace: Jana Hráchová, +420 703 140 409.