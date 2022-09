Zničená Tomicová: Odchod manžela kvůli těhotné milence a útok podvodníků

Zdroj: Profimedia

Celebrity se často stanou terčem podvodníků, kteří se na nich snaží vydělat. Mezi podvedené hvězdné tváře se nyní zařadila i Pavla Tomicová. Té v současné době opravdu nikdo nezávidí. Nejprve ji zneužili pro reklamu a následně ji opustil manžel kvůli těhotné milence.

Zdravé hubnutí

Není to tak dávno, co se Pavla Tomicová objevila na předních stránkách bulvárních deníků výrazně pohublá. Na sympatickou herečku se tak vrhli novináři s dotazy, jak dokázala tolik kilogramů zhubnout. Pavla na začátku léta ochotně prozradila Blesku svůj recept. „Začala jsem hubnout už dřív, ale je to vidět až teď v létě. Někdy od září to šlo pozvolna a pak rychleji. Všem říkám, že důležitá je správná a pravidelná strava,“ apelovala tak na zdravý způsob hubnutí.

Podvodníci

Tehdy ovšem nečekala ještě, co ji za pár týdnů čeká. Vyhlídli si ji podvodníci, kteří se snažili lidem namluvit, že Pavla používala jejich přípravky na hubnutí.

„Na hubnutí jsem nic neužívala a hlavně jsem se nepodílela na žádné takové reklamě," ohradila se herečka a poprosila o šíření jejího vyjádření. „Moc mě to zlobí, zneužili mé osoby a budu moc vděčná, když o tom podvodu budete informovat, co nejvíce lidí," dodala. V minulosti zneužili podvodníci, kteří se snažili vylákat z lidí peníze za přípravek na hubnutí, i herečku Patricii Pagáčovou.

Později vyšlo najevo, že za úbytkem hmostnosti není zdravé stravování, nýbrž stres. Manžel Ondřej Malý ji totiž opustil po letech, a to kvůli mnohem mladší ženě Kristýně Kociánové. S tou v současné době čeká dítě.